الصحة السورية: خطر (كورونا) يتزايد والإصابات المعلنة هي للحالات المثبتة فقط

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الصحة السورية، إن الوضع الوبائي الحالي يتطلب الحذر الشديد، وإنها لا تملك إمكانات لإجراء مسحات عامة.



وذكرت في بيان نقلته (روسيا اليوم) أن خطر جائحة (كورونا) يتزايد في سوريا مع تسجيلها 717 إصابة في 10 محافظات.



وأوضحت الوزارة أن الإصابات المسجلة في البلاد "هي للحالات التي أثبتت نتيجتها بالفحص المخبري بي سي آر فقط فيما هناك حالات لا عرضية".



وفي بيان لها حول مستجدات الاستجابة لفيروس (كورونا) أشارت الوزارة إلى أنها "لا تملك الإمكانيات في ظل الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد الذي طال القطاع الصحي بكل مكوناته لإجراء مسحات عامة في المحافظات".



وهو ما قالت إنه "يبرز ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية الفردية لضبط الانتشار وحماية الجميع".



وطالبت الوزارة بضرورة اتخاذ "أعلى درجة الاحتياطات" وشددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال عطلة عيد الأضحى لمنع تزايد الإصابات وانتشار العدوى التي قد تحدث في التجمعات العائلية الكبيرة.