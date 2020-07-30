الصحة: تسجيل 380 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و182 حالة تعاف



وأضافت الصحة، في تقريرها اليومي، أن اجمالي الإصابات النشطة بلغ 8465، في حين بلغ اجمالي حالات التعاف 6289.



وتوزعت الإصابات في المحافظات: القدس 117 بينها 116 في مدينة القدس وإصابة في الضواحي، و186 في الخليل، و12 في نابلس، و11 في بيت لحم، و 14 في جنين، و11 من طولكرم، و17 إصابة في أريحا والأغوار، و11 في رام الله والبيرة، وإصابة واحدة في سلفيت.



وكانت قد أعلنت الصحة في وقت سابق عن تسجيل حالتي وفاة لمواطنتين من الخليل مما يرفع اجمالي الوفيات الى 84.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، عن تسجيل 380 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، وعن 182 حالة تعاف.