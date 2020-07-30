مصرع شاب واصابة آخر بحادث سير على دراجة نارية بـ(رام الله)

صورة تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

لقي شاب 22 عاما مصرعه اليوم وأصيب فتاً اخر 16 عام إصابة وصفت بالخطيرة اثر حادث سير بين دراجة نارية غير قانونية و مركبة في منطقة سطح مرحبا برام الله .



وقال العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة ان غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغ حول وقوع حادث سير بين دراجة نارية ومركبة في منطقة سطح مرحبا مما أدى أصابه شابين على متن دراجة نارية غير قانونية تعود لاحد المطاعم في كفر عقب.



وتم نقلهما لمجمع فلسطين الطبي للعلاج ولاحقا اعلن الأطباء عن وفاة احدهما.



وناشد ارزيقات كافة المواطنين بعدم اقتناء الدراجات النارية غير القانونية لما لها من خطورة على حياتهم وحياة الاخرين .