صحة غزة: خطر ظهور حالات (كورونا) داخل قطاع غزة وارد وستكون آثاره مدمرة

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الخميس، إن خطر ظهور حالات مصابة بـ(كورونا) من داخل قطاع غزة هو أمر وارد وتهديد دائم رغم أخذ كافة التدابير وذلك لاعتبارات متعلقة بطبيعة الفيروس غير المستقرة و لاعتبارات القصور البشري و لاعتبارات خارجة عن حدود السيطرة .



وأضافت الصحة في بيان صحفي: "إن النتائج المترتبة على ظهور أي حالة من داخل قطاع غزة وهو أمر وارد ستكون آثاره مدمرة ومآلاته وخيمة في حال عدم التزام المؤسسات و الافراد بإجراءات السلامة العامة و التباعد الجسدي والتصرف على أن قطاع غزة مكانا معصوما لن يصل إليه هذا الفيروس باعتبار خلو الفترة السابقة من تسجيل أي إصابات من داخل قطاع غزة".



وأهابت بالمواطنين الالتزام بإجراءات السلامة في جميع تحركاتهم وفي كل المرافق و المؤسسات و خاصة أماكن التجمعات حتى لا نقع في براثن هذا الوباء من حيث لا نحتسب .



وفي الختام تقدمت زارة الصحة لعموم شعبنا الفلسطيني بخالص التهاني و التبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك سائلين الله عز وجل أن يكتب لشعب التضحيات فرجا قريبا .