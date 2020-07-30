(شاباك) يكشف تفاصيل التحقيق مع (عز الدين بدر) الذي تسلل إلى إسرائيل بحراً



وفي إطار عمله في صفوف حماس شارك حسين في تدريبات مختلفة وفي عمليات عسكرية ضد إسرائيل هذا وفي إطار خدمته في صفوف منظومة الدفاع الجوي التابعة لحماس تعلم عن أنواع الطائرات التي يستخدمها سلاح الجو الإسرائيلي وعن أدوارها وعن صواريخ مضادة للطائرات وعن مناظير وكاميرات يتم استعمالها لمراقبة الطائرات الإسرائيلية التي تحلق في سماء قطاع غزة.



وادعى البيان الإسرائيلي أن بدر كشف خلال التحقيق معه الكثير من المعلومات الاستخبارية الثمينة حول حركة حماس.



هذا ومع اختتام التحقيق معه قدمت نيابة المحافظة الجنوبية لائحة اتهام بحقه إلى المحكمة اللوائية في بئر السبع تنسب له ارتكاب مخالفات أمنية خطيرة.



رام الله - دنيا الوطنكشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، اليوم الخميس، تفاصيل التحقيق مع فلسطيني تسلل إلى إسرائيل بحرا من قطاع غزة، زاعماً أنه كشف معلومات استخبارية ثمينة عن حماس.وقال (الشاباك) في بيانه: تسلل عز الدين حسين إلى إسرائيل سباحةً في يوم 28 حزيران 2020، الذي يبلغ (24 عاما)، ومن سكان مخيم جباليا الواقع في شمال قطاع غزة، وقال خلال التحقيق معه إنه تسلل إلى إسرائيل طوعا على خلفية الصعوبات الشخصية والعائلية التي عاشها بعد أن تعرض لحملة اضطهادات وتشويه لسمعته من قبل مسؤولين كبار في حماس.وأضاف بيان (الشاباك): " تم اعتقاله من قبل قوة عسكرية إسرائيلية فور اجتيازه الحاجز البحري وعليه تم تحويله إلى التحقيق في جهاز الأمن العام (الشاباك).وزعم (شاباك) بأن بدر أفاد أثناء التحقيق معه أنه تم تجنيده عام 2013 لصفوف الجناح العسكري لحركة حماس وأنه عمل في صفوف منظومة الدفاع الجوي التابعة لحماس منذ العام 2018 وحتى اعتقاله.كما كشف أنه عمل قائدا لمجموعة صواريخ كتف أرض-جو، وفي دوره هذا كان يخبئ في منزله صاروخا مضادا للطائرات وكان عليه اطلاقه على طائرة مروحية إسرائيلية في حال هبوطها قرب منزله وذلك بهدف قتل جنود إسرائيليين أو اختطافهم، على حد زعم بيان الـ(شاباك).