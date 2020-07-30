روسيا تعتقل جنديا من أسطولها بالبحر الأسود تقول أنه جاسوس لأوكرانيا

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن جهاز الأمن الاتحادي قوله إن قوات الأمن اعتقلت جنديا من أسطولها بالبحر الأسود في مدينة سيفاستوبول بالقرم يوم الخميس للاشتباه بتجسسه لصالح المخابرات العسكرية الأوكرانية.



وبحسب (رويترز) لم يذكر الجهاز اسم الجندي أو رتبته، وتصل عقوبة الخيانة إلى السجن 20 عاما.



وأظهرت لقطات لعملية الاعتقال نشرتها وكالة الإعلام الروسية رجالا ملثمين بثياب مدنية يخرجون بسرعة من سيارة فان ويقبضون على رجل في الشارع ويدفعونه إلى الجزء الخلفي من السيارة ثم يبتعدون بها.



وضمت روسيا القرم من أوكرانيا في عام 2014. وتريد أوكرانيا استعادة شبه الجزيرة.