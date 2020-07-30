اليابان تستعد لزيادة جديدة في إصابات (كورونا) بظل حملة لتشجيع السفر الداخلي



وإضافة للترويج للسفر الداخلي، تعيد اليابان ببطء فتح أبوابها للأجانب.



وقالت وزارة الخارجية إن الحكومة تعتزم السماح للطلبة والعاملين الأجانب من بعض الدول بالعودة لليابان اعتبارا من الخامس من أغسطس آب.



رام الله - دنيا الوطنتستعد اليابان لزيادة أكبر في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس (كورونا) المستجد إذ تخطت حاجز الألف يوميا للمرة الأولى بعد أسبوع من بدء حملة على مستوى البلاد لتشجيع السفر الداخلي لإنعاش قطاع السياحة.وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) أن طوكيو أكدت يوم الخميس تسجيل 367 حالة إصابة جديدة بما يفوق الرقم القياسي السابق الذي بلغ 366 حالة والمسجل في 23 يوليو تموز، وذلك وفق ما نقلته (رويترز).وأضافت الهيئة أن اليابان ككل سجلت 1264 حالة يوم الأربعاء بما يفوق أيضا الرقم القياسي السابق الذي بلغ 981. وتشهد حالات العدوى زيادة سريعة، ليس في طوكيو فقط بل في مناطق أخرى من البلاد بما شمل جزرا نائية.وأطلقت حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي حملة لتشجيع السفر الداخلي في 22 يوليو تموز، رغم زيادة أعداد حالات العدوى، بهدف إنعاش قطاع السياحة المتضرر.ووصف عضو في لجنة الإنفلونزا في منظمة الصحة العالمية توقيت الحملة بأنه سيء.