عاجل

  • صحة غزة: خطر ظهور حالات (كورونا) داخل قطاع غزة وارد وستكون آثاره مدمرة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل 17 مواطناً من الضفة بينهم منسق حركة (BDS)

الاحتلال يعتقل 17 مواطناً من الضفة بينهم منسق حركة (BDS)
منسق حركة المقاطعة BDS محمود نواجعة
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الخميس (17) مواطناً من الضفة بينهم أسرى سابقون، ومنسق حركة المقاطعة BDS  محمود نواجعة.

وقال نادي الأسير إن ستة مقدسيين جرى اعتقالهم من باحات المسجد الأقصى، وذلك عقب اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، عرف منهم حارس المسجد الأقصى مهند الأنصاري، كذلك جرى اعتقال لأمين سرّ حركة فتح إقليم القدس شادي المطور من أمام محكمة صلح الاحتلال في القدس، حيث تُعقد اليوم جلسة محكمة لمحافظ القدس عدنان غيث.

كما واستدعت سلطات الاحتلال في القدس نائب أمين سرّ حركة فتح في إقليم القدس عادل أبو زنيد، ونائب محافظ القدس عبد الله صيام، وأمين سرّ حركة فتح في بيت حنينا عامر غرابلة، بالإضافة إلى إياد بشير أمين سرّ حركة فتح في جبل المكبر.

كما جرى اعتقال لخمسة مواطنين من بلدات سالم وتل وروجيب في نابلس وجميعهم أسرى سابقون وهم: مصعب عاكف اشتيه، و داوود أكرم رواجبة، ومحمود مصطفى أيوب عصيدة (28 عاماً)،  ووليد جمال أيوب عصيدة (29 عاماً)، وعبيده كمال جبور.

فيما جرى اعتقال لمواطن من قلقيلية وهو عبد الحق مازن خدرج، ومواطنين من بيت لحم وهما: صلاح يوسف صبيح، وعلي موسى نواورة.

يُضاف إلى المعتقلين وسام كمال العجلوني من الخليل.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من بلدة دير أبو مشعل في رام الله جرى الإفراج عنهم لاحقاً.

أخبار ذات صلة

(شاباك) يكشف تفاصيل التحقيق مع (عز الدين بدر) الذي تسلل إلى إسرائيل بحراً

(شاباك) يكشف تفاصيل التحقيق مع (عز الدين بدر) الذي تسلل إلى إسرائيل بحراً

أطر صحفية تنفي ما ورد على لسانها في بيان صدر عن الاعلام الحكومي بغزة

أطر صحفية تنفي ما ورد على لسانها في بيان صدر عن الاعلام الحكومي بغزة

الخارجية الأردنية تدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى

الخارجية الأردنية تدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى

الخضري: عيد الأضحى يمر على شعبنا الفلسطيني في ظروف قاسية وخطر الضم قائم

الخضري: عيد الأضحى يمر على شعبنا الفلسطيني في ظروف قاسية وخطر الضم قائم

التنمية الاجتماعية تستعرض الخدمات والسياسات الموجهة لخدمة الفئات المهمشة

التنمية الاجتماعية تستعرض الخدمات والسياسات الموجهة لخدمة الفئات المهمشة

&#34;الحركة العالمية&#34; تطالب بتوفير الحق بالحماية للأطفال الفلسطينيين من العنف والإيذاء

"الحركة العالمية" تطالب بتوفير الحق بالحماية للأطفال الفلسطينيين من العنف والإيذاء

حنا: بلادنا ارض الفداء والميلاد والقدس في المسيحية هي القبلة الأولى والوحيدة

حنا: بلادنا ارض الفداء والميلاد والقدس في المسيحية هي القبلة الأولى والوحيدة

طافش: اقتحامات الأقصى الاستفزازية صاعق سيفجر المنطقة

طافش: اقتحامات الأقصى الاستفزازية صاعق سيفجر المنطقة

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

أطر صحفية تنفي ما ورد على لسانها في بيان صدر عن الاعلام الحكومي بغزة

أطر صحفية تنفي ما ورد على لسانها في بيان صدر عن الاعلام الحكومي بغزة

التنمية الاجتماعية تستعرض الخدمات والسياسات الموجهة لخدمة الفئات المهمشة

التنمية الاجتماعية تستعرض الخدمات والسياسات الموجهة لخدمة الفئات المهمشة

&#34;الحركة العالمية&#34; تطالب بتوفير الحق بالحماية للأطفال الفلسطينيين من العنف والإيذاء

"الحركة العالمية" تطالب بتوفير الحق بالحماية للأطفال الفلسطينيين من العنف والإيذاء

الاحتلال يعتقل 17 مواطناً من الضفة بينهم منسق حركة (BDS)

الاحتلال يعتقل 17 مواطناً من الضفة بينهم منسق حركة (BDS)

حنا: بلادنا ارض الفداء والميلاد والقدس في المسيحية هي القبلة الأولى والوحيدة

حنا: بلادنا ارض الفداء والميلاد والقدس في المسيحية هي القبلة الأولى والوحيدة

طافش: اقتحامات الأقصى الاستفزازية صاعق سيفجر المنطقة

طافش: اقتحامات الأقصى الاستفزازية صاعق سيفجر المنطقة

طمليه يكرم الطلبة المتفوقون في مخيم الأمعري

طمليه يكرم الطلبة المتفوقون في مخيم الأمعري

الأسرى: الأسير ماهر الأخرس يواصل اضرابه عن الطعام منذ 4 أيام رفضا لاعتقاله

الأسرى: الأسير ماهر الأخرس يواصل اضرابه عن الطعام منذ 4 أيام رفضا لاعتقاله

منوعات

ابنة عبدالله الرويشد تبهر الجمهور بجمالها الخليجي الأصيل

ابنة عبدالله الرويشد تبهر الجمهور بجمالها الخليجي الأصيل

فنان يطلق النار على قدمي حبيبته الشهيرة.. وريهانا تواسيها

فنان يطلق النار على قدمي حبيبته الشهيرة.. وريهانا تواسيها

بسبب كريم عبدالعزيز.. أحمد مكي يتراجع عن تقديم الجزء السادس من &#34;الكبير أوي&#34;

بسبب كريم عبدالعزيز.. أحمد مكي يتراجع عن تقديم الجزء السادس من "الكبير أوي"

رجاء الجداوي في صور نادرة مع زوجها في رحلة حج

رجاء الجداوي في صور نادرة مع زوجها في رحلة حج

لماذا بكى أميتاب باتشان أثناء علاجه من فيروس (كورونا)؟

لماذا بكى أميتاب باتشان أثناء علاجه من فيروس (كورونا)؟

معتصم النهار يجري فحص (كورونا)

معتصم النهار يجري فحص (كورونا)

نقابة المهن الموسيقية المصرية تهدد حسن شاكوش وأحمد سعد بسبب هذه الأغنية

نقابة المهن الموسيقية المصرية تهدد حسن شاكوش وأحمد سعد بسبب هذه الأغنية

قرار جديد بشأن الفنانة المصرية قاتلة زوجها عبير بيبرس

قرار جديد بشأن الفنانة المصرية قاتلة زوجها عبير بيبرس

تسعة مشاهير سوشيال ميديا جدد أمام النيابة العامة بالكويت

تسعة مشاهير سوشيال ميديا جدد أمام النيابة العامة بالكويت

هيفاء وهبي: محمد وزيري يخسر قضية زواجنا

هيفاء وهبي: محمد وزيري يخسر قضية زواجنا

عربي

صور..مكتب الكاظمي: لا يوجد سجناء من المتظاهرين وأصحاب الرأي

صور..مكتب الكاظمي: لا يوجد سجناء من المتظاهرين وأصحاب الرأي

وزير الخارجية السعودي: نرفض التدخلات الأجنبية في ليبيا

وزير الخارجية السعودي: نرفض التدخلات الأجنبية في ليبيا

دراسة: ثلث أطفال العالم لديهم كميات خطيرة من الرصاص في الدم

دراسة: ثلث أطفال العالم لديهم كميات خطيرة من الرصاص في الدم

الرئيس الجزائري يقيل وزير العمل

الرئيس الجزائري يقيل وزير العمل