طمليه يكرم الطلبة المتفوقون في مخيم الأمعري

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رام الله - دنيا الوطن

كرم النائب جهاد طمليه عضو المجلس التشريعي السابق، رئيس مجلس إدارة مركز شباب مخيم الأمعري، الطلبة والطالبات المتفوقون من أبناء مخيم الأمعري، ومنهم (15) حصلوا على حازوا على معدلات فاقت الـ 95%، و(70) طالب وطالبه حازوا على معدلات مختلفه.



إلى ذلك قال: النائب طمليه نصر على تكريم طلابنا وطالباتنا المتفوقون في دراستهم، رغم ظروف القهر والحرمان والمعاناه التي تحيط بشعبنا من كل جانب، لما لذلك من أثر طيب على المكرمين، الذين نتوقع لهم مستقبلاً ناجحاً ومشرقاً، ليكملوا مسيرة أسلافهم ويواصلوا خدمة شعبهم وأمتهم، إلى أن يفتح الله على هذه الأمة بالنصر والتمكين وطرد الاحتلال من الديار.