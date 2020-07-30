الأسرى: الأسير ماهر الأخرس يواصل اضرابه عن الطعام منذ 4 أيام رفضا لاعتقاله

صورة تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الخميس، أن الأسير ماهر عبد اللطيف حسن الأخرس (49 عاماً) من بلدة سيلة الظهر قضاء مدينة جنين، يواصل إضرابه عن الطعام منذ 4 أيام رفضا لاعتقاله.



ولفتت الهيئة، الى أن الأسير الأخرس القابع حاليا في سجن عوفر، اعتقل الاثنين الماضي، بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال منزله في بلدة جبع وقامت بتفتيش المنزل قبل أن تقوم باعتقاله، كما عقدت جلسة محاكمة له اليوم الخميس في محكمة عوفر وتم تمديد توقيفه 6 أيام بذريعة التحقيق.



يذكر أن الأسير ماهر الأخرس محرر سابق، من مواليد عام 1971، وهو متزوج، وخاض معركة الإضراب عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي في اعتقاله الأخير، وسبق أن أمضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن خمس سنوات خلال اعتقالات سابقة.