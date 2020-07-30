الجبهة الديمقراطية تعرض مع الاتحاد العمالي العام أوضاع العمال واللاجئين الفلسطينيين





اضافة لاستهداف الادارة الامريكية لقضية اللاجئين و حق العودة من خلال وقف الالتزامات المالية لوكالة الاونروا في اطار المحاولات الهادفة لتصفيتها كونها تجسد المسؤولية الدولية عن الكارثة الوطنية التي حلّت بالشعب الفلسطيني عام ١٩٤٨ .





اضافة للازمة الاقتصادية التي تعصف بالشعب اللبناني و الارتفاع الجنوني بسعر صرف الدولار و تدني القدرة الشرائية للعملة اللبنانية ، و انعكاساتها السلبية الخطيرة على اللاجئين ، بارتفاع نسبة البطالة الى ٨٠ % ونسبة الفقر الى ٩٠ % في ظل تدني خدمات (انروا) ، و تجاهل الحاجات الاجتماعية باعتماد خطة طوارئ اغاثية وصحية .









و اكد الوفد على ثقة شعبنا و عماله بالاتحاد العمالي العام في دعم حقوق العمال و اللاجئين الفلسطينيين و حقهم بالعمل و التملك ، و تعديل القانون رقم ١٢٩ عبر استثناء العمال واللاجئين الفلسطينيين من اجازة العمل ، وتعديل القانون رقم ١٢٨ بما يضمن الافادة من صندوقي المرض والامومة والتقديمات العائلية ، واستثناء اللاجئين من مبدأ المعاملة بالمثل من كافة القوانين اللبنانية ، ومساواة العامل الفلسطيني بأخيه العامل اللبناني .



و عرض الوفد لمخاطر المشروع العدواني الأمريكي الاسرائيلي ، المسمى صفقة القرن ، وتطبيقاته من خلال خطة الضم التي لا تستهدف الحقوق الفلسطينية فحسب ، بل المنطقة والحقوق العربية وشعوبها وسيادتها وثرواتها ، في اطار بناء دولة إسرائيل الكبرى ، و دعى الى وقف الرهان على احياء اللجنة الرباعية ، مشددا على ضرورة الإسراع في استكمال خطوات التحلل من الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال وسحب الاعتراف به بشكل رسمي ، و اعلان بسط السيادة الفلسطينية على كامل الاراضي المحتلة حتى حدود الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ . كما شدد الوفد على انهاء الانقسام و استعادة الوحدة الوطنية وتصعيد المقاومة بكافة اشكالها و اطلاق العنان للانتفاضة الثالثة و العصيان الوطني الشامل في مواجهة الاحتلال و الاستيطان و القضم و التهويد و استمرار حصار قطاغ غزة ، و وضع الاليات العملية لتطبيق قرارات المجلسين الوطني و المركزي باعتماد استراتيجية نضالية بديلة عن مرحلة اوسلو .



اضافة الى عدم شمول المخيمات و التجمعات الفلسطينية و عموم اللاجئين بالاستراتيجية الصحية والاغاثية التي اعلنت عنها الحكومة اللبنانية .و اكد الوفد على ثقة شعبنا و عماله بالاتحاد العمالي العام في دعم حقوق العمال و اللاجئين الفلسطينيين و حقهم بالعمل و التملك ، و تعديل القانون رقم ١٢٩ عبر استثناء العمال واللاجئين الفلسطينيين من اجازة العمل ، وتعديل القانون رقم ١٢٨ بما يضمن الافادة من صندوقي المرض والامومة والتقديمات العائلية ، واستثناء اللاجئين من مبدأ المعاملة بالمثل من كافة القوانين اللبنانية ، ومساواة العامل الفلسطيني بأخيه العامل اللبناني .و عرض الوفد لمخاطر المشروع العدواني الأمريكي الاسرائيلي ، المسمى صفقة القرن ، وتطبيقاته من خلال خطة الضم التي لا تستهدف الحقوق الفلسطينية فحسب ، بل المنطقة والحقوق العربية وشعوبها وسيادتها وثرواتها ، في اطار بناء دولة إسرائيل الكبرى ، و دعى الى وقف الرهان على احياء اللجنة الرباعية ، مشددا على ضرورة الإسراع في استكمال خطوات التحلل من الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال وسحب الاعتراف به بشكل رسمي ، و اعلان بسط السيادة الفلسطينية على كامل الاراضي المحتلة حتى حدود الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ . كما شدد الوفد على انهاء الانقسام و استعادة الوحدة الوطنية وتصعيد المقاومة بكافة اشكالها و اطلاق العنان للانتفاضة الثالثة و العصيان الوطني الشامل في مواجهة الاحتلال و الاستيطان و القضم و التهويد و استمرار حصار قطاغ غزة ، و وضع الاليات العملية لتطبيق قرارات المجلسين الوطني و المركزي باعتماد استراتيجية نضالية بديلة عن مرحلة اوسلو .

رام الله - دنيا الوطنزار وفد من قيادة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برئاسة عضو مكتبها السياسي الرفيق علي فيصل و عضوية الرفاق اركان بدر ، علي محمود و خميس قطب ، رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الاسمر ، بحضور نائب رئيس الاتحاد حسن فقيه ابو طلال والامين العام للاتحاد سعد الدين حميدي صقر وعضوي المكتب التنفيذي للاتحاد علي ياسين وجورج علم .هنأ الوفد الدكتور بشارة الاسمر بمناسبة اعادة انتخابه رئيسا للاتحاد وتنمى له كل التوفيق و النجاح في مهماته . و اشاد بتضحيات ونضال الطبقة العاملة اللبنانية ، و دعم الاتحاد للقضية الفلسطينية و وقوفه الدائم الى جانب الحقوق الانسانية و الاجتماعية للشعب الفلسطيني في لبنان و شرائحه العمالية و المهنية . و قد ادان الوفد العدوان الاسرائيلي على لبنان .كما استعرض الوفد اوضاع العمال و اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الذين يعيشون اوضاعا معيشية واجتماعية واقتصادية ماساوية ، من جراء الحرمان التراكمي من ابسط الحقوق الانسانية ، و التعاطي مع اللاجئين باعتبارهم اجانب او وافدين ، وتحرمهم من حق العمل والضمان و من حق التملك و استمرار سياسية التمييز منذ عقود ، والتي تفاقمت نتيجة تداعيات جائحة الكورونا وقرار التعبئة العامة و الحجر المنزلي الذي اتخذتة الحكومة اللبنانية ، و اجراءات وزير العمل السابق.