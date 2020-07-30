الصحة: وفاة مواطنة (41 عاما) من الخليل متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا)





وأفادت الصحة في تصريح مقتضب عبر صفحتها الرسمية على (فيسبوك) أن وفاة المواطنة رفع حصيلة الوفيات جراء الفيروس إلى 84 وفاة، أصغرها 12 يوماً وأكبرها 95 عاماً.













رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن وفاة مواطنة (41 عاما)، من الخليل، صباح اليوم، متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا).