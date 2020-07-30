صور..مكتب الكاظمي: لا يوجد سجناء من المتظاهرين وأصحاب الرأي













رام الله - دنيا الوطنأكد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، عدم وجود سجناء من المتظاهرين وأصحاب الرأي.وقال المكتب في بيان صحفي نقلته (روسيا اليوم)، إن "الكاظمي أجرى زيارة ليلية تفقدية إلى سجن التحقيق المركزي في مطار المثنى ببغداد".وأضاف، أن "رئيس الحكومة اطلع على أوضاع السجناء وتأكد بنفسه من عدم وجود سجناء من المتظاهرين، وأصحاب الرأي".