ثلاثة قتلى جراء إطلاق النار في سانت لويس الأمريكية

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رام الله - دنيا الوطن

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب آخر جراء حادث إطلاق نار وقع أمس الأربعاء في مدينة سانت لويس بولاية ميزوري الأمريكية.



وأكدت المتحدثة باسم الشرطة، ميشيل وودلينغ، للصحفيين وفق ما قالته (روسيا اليوم) أن الحادث وقع في الساعة الثانية بعد الظهر تقريبا بالتوقيت المحلي عند مفرق طرق، مشيرة إلى أن جميع الضحايا رجال وفارق القتلى الثلاثة الحياة في موقع الحادث، فيما أصيب الجريح بطلقة نارية في ساقه.



وعثر المحققون على مسدس في موقع الحادث، ولا تزال التحقيقات مستمرة، ولم يتم اعتقال أي مشتبه فيه حتى الآن.



ولا يزال الغموض يلف سبب إطلاق النار، لكن الشرطة ترجح أنه نجم عن نزاع بين عصابتين إجراميتين.



ولفتت وسائل إعلام محلية إلى ارتفاع مستوى الجريمة في سانت لويس بشكل ملموس في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أن المدينة شهدت منذ بداية العام الجاري 153 جريمة قتل، ما يمثل ارتفاعا بـ35% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.