كيف جاءت أسعار الخضراوات والفواكه في غزة





رام الله - دنيا الوطنجاءت أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم الخميس 30 يوليو 2020، على النحو التالي:خيار حمامات: 8 ك = 10 شيكلخيار بلدي: 6 ك = 10 شيكلبصل بلدي: 8 ك = 10 شيكلجودة أقل: 1 ك = 1 شيكلو3ك = 2 شيكلبامية بلدية: 5 شيكلبامية مصرية: 4 شيكلكوسا: 7 ك = 10 شيكلبطاطا ثلاجات: 6 – 7 ك = 10 شيكلبطاطا بلدية: لا يوجدبطاطا حلوة: 5 – 7 ك = 10 شيكللوبيا: 1ك = 3 شيكلالملوخية: 1 – 1.5 شيكلبندورة: 8 – 10 ك = 10 شيكلباذنجان: 1ك = 1 شيكلو3ك = 2 شيكلفاصوليا: 1ك = 3 شيكليقطين: 1ك = 3 شيكلتومة (وقية): 2.5 شيكلفلفل: 1ك = 2 شيكلفليفلة: 3 ك = 10 شيكلجزر: 2 شيكلليمون: 1 ك = 4 شيكلو3ك = 10 شيكلرمان حامض: 3 شيكلسانتروزة: 4-5 شيكلخوخ أبو فروة: 5 شيكلخوخ ملس: 3ك = 10 شيكلتين: 5 – 6 شيكلعنب الشيخ عجلين: 5 شيكلكيوي: 5 شيكلشمام: 7- 8 ك = 10 شيكلبطيخ بدون بزر: 10 ك = 10 شيكلبطيخ قدوس: 20 ك = 10 شيكلتفاح لهواني: 5 شيكلانجاص: 1ك = 4 شيكلمانجا شيلي: 6 شيكلمانجا مايا: 8 شيكلصبر (25 حبة) = 10 شيكل