كيف جاءت أسعار الخضراوات والفواكه في غزة
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم الخميس 30 يوليو 2020، على النحو التالي:
أسعار الخضروات:
خيار حمامات: 8 ك = 10 شيكل
خيار بلدي: 6 ك = 10 شيكل
بصل بلدي: 8 ك = 10 شيكل
جودة أقل: 1 ك = 1 شيكل
و3ك = 2 شيكل
بامية بلدية: 5 شيكل
بامية مصرية: 4 شيكل
كوسا: 7 ك = 10 شيكل
بطاطا ثلاجات: 6 – 7 ك = 10 شيكل
بطاطا بلدية: لا يوجد
بطاطا حلوة: 5 – 7 ك = 10 شيكل
لوبيا: 1ك = 3 شيكل
الملوخية: 1 – 1.5 شيكل
بندورة: 8 – 10 ك = 10 شيكل
باذنجان: 1ك = 1 شيكل
و3ك = 2 شيكل
فاصوليا: 1ك = 3 شيكل
يقطين: 1ك = 3 شيكل
تومة (وقية): 2.5 شيكل
فلفل: 1ك = 2 شيكل
فليفلة: 3 ك = 10 شيكل
جزر: 2 شيكل
ليمون: 1 ك = 4 شيكل
و3ك = 10 شيكل
رمان حامض: 3 شيكل
أسعار الفواكه:
سانتروزة: 4-5 شيكل
خوخ أبو فروة: 5 شيكل
خوخ ملس: 3ك = 10 شيكل
تين: 5 – 6 شيكل
عنب الشيخ عجلين: 5 شيكل
كيوي: 5 شيكل
شمام: 7- 8 ك = 10 شيكل
بطيخ بدون بزر: 10 ك = 10 شيكل
بطيخ قدوس: 20 ك = 10 شيكل
تفاح لهواني: 5 شيكل
انجاص: 1ك = 4 شيكل
مانجا شيلي: 6 شيكل
مانجا مايا: 8 شيكل
صبر (25 حبة) = 10 شيكل
جاءت أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم الخميس 30 يوليو 2020، على النحو التالي:
أسعار الخضروات:
خيار حمامات: 8 ك = 10 شيكل
خيار بلدي: 6 ك = 10 شيكل
بصل بلدي: 8 ك = 10 شيكل
جودة أقل: 1 ك = 1 شيكل
و3ك = 2 شيكل
بامية بلدية: 5 شيكل
بامية مصرية: 4 شيكل
كوسا: 7 ك = 10 شيكل
بطاطا ثلاجات: 6 – 7 ك = 10 شيكل
بطاطا بلدية: لا يوجد
بطاطا حلوة: 5 – 7 ك = 10 شيكل
لوبيا: 1ك = 3 شيكل
الملوخية: 1 – 1.5 شيكل
بندورة: 8 – 10 ك = 10 شيكل
باذنجان: 1ك = 1 شيكل
و3ك = 2 شيكل
فاصوليا: 1ك = 3 شيكل
يقطين: 1ك = 3 شيكل
تومة (وقية): 2.5 شيكل
فلفل: 1ك = 2 شيكل
فليفلة: 3 ك = 10 شيكل
جزر: 2 شيكل
ليمون: 1 ك = 4 شيكل
و3ك = 10 شيكل
رمان حامض: 3 شيكل
أسعار الفواكه:
سانتروزة: 4-5 شيكل
خوخ أبو فروة: 5 شيكل
خوخ ملس: 3ك = 10 شيكل
تين: 5 – 6 شيكل
عنب الشيخ عجلين: 5 شيكل
كيوي: 5 شيكل
شمام: 7- 8 ك = 10 شيكل
بطيخ بدون بزر: 10 ك = 10 شيكل
بطيخ قدوس: 20 ك = 10 شيكل
تفاح لهواني: 5 شيكل
انجاص: 1ك = 4 شيكل
مانجا شيلي: 6 شيكل
مانجا مايا: 8 شيكل
صبر (25 حبة) = 10 شيكل
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