الجبهة الشعبية تهنئ شعبنا بمناسبة عيد الأضحى المبارك





رام الله - دنيا الوطنتقدمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى جماهير شعبنا في الوطن والشتات وتخص أسيراتنا وأسرانا البواسل وذوي الشهداء والأسرى بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنية أن تعم أجواء الفرح والبهجة والمحبة على شعبنا، وأن يكون بأفضل وأحسن الأحوال.ودعت الجبهة في هذه المناسبة أبناء شعبنا إلى زيارة أسر الشهداء والأسرى والجرحى، وتعزيز أواصر التكافل الاجتماعي والمحبة وخصوصاً للأيتام وأبناء الشهداء والأسرى والأسر المتعففة للتخفيف من معاناتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة الحالية، فقد عودنا شعبنا دوماً على العطاء وتعزيز قيم التسامح وقبول الآخر.وأعربت الجبهة عن أملها أن يأتي العيد القادم وقد تحققت آمال شعبنا بتحرير جميع الأسرى واستعادة الوحدة وإنجاز العودة والتحرير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني، وعاصمتها القدس.