"الأشبال والزهرات" بفتح تهنئ شعبنا الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى





رام الله - دنيا الوطنiنأت دائرة الأشبال والزهرات بالهيئة القيادية العليا لحركة فتح بالأقاليم الجنوبية ممثلة بمفوض الدائرة وعضو المجلس الاستشاري الأخت المناضلة نجاح عليوة " أم جهاد " ومجلس الدائرة، شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، والأمتين العربية والإسلامية، وأشبال وزهرات فلسطين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.وتمنت عليوة في بيان صحفي لها، من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الطيبة على شعبنا وقد تحقق حلمه بالحرية، والتخلص من دنس الاحتلال، وعادت الحقوق الفلسطينية إلى أصحابها، وتحرر مسرى الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام من عربدة قطعان المستوطنين، وتنفس أسرانا عبير الحرية، وتحققت وحدتنا الوطنية.ودعت عليوة أبناء الحركة للمزيد من التراحم والتواصل مع أسر الشهداء والجرحى والأسرى، لإدخال الفرحة إلى قلوبهم في هذه الأيام الفضيلة.راجية الله أن يرفع عن شعبنا وأمتنا البلاء والتخلص من جائحة كورونا التي ألقت بظلالها الثقيلة على أوطاننا.ووجهت الدائرة خالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة للقائد العام الرئيس محمود عباس "أبو مازن " حفظه الله وكافة أعضاء قيادة الحركة، متمنية لهم موفور الصحة والعافية.