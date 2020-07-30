شؤون فلسطينية

جنين: 11 إصابة جديدة بـ(كورونا) في عرابة والمحافظ يغلقها ثلاثة أيام

جنين: 11 إصابة جديدة بـ(كورونا) في عرابة والمحافظ يغلقها ثلاثة أيام
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في بلدة عرابة جنوب جنين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المحافظ، في بيان أصدره ونقلته الوكالة الفلسطينية الرسمية، "بناء على مستجدات الحالة الوبائية فقد تقرر إغلاق بلدة عرابة لمدة ثلاثة أيام ابتداء من صباح اليوم الخميس، وذلك لغايات الطب الوقائي وإجراء الفحوص اللازمة".

كما أعلن اليوم عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة في بلدة يعبد غرب جنين.

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