البلدات العربية بدائرة الخطر..الصحة الإسرائيلية: 1960 إصابة جديدة بـ(كورونا) والوفيات 491





وقالت الوزارة: إن حصيلة الإصابات النشطة بلغت 35062 إصابة، غالبيتها وصفت بالطفيفة وتخضع للرعاية الطبية بالحجر الصحي المنزل أو الفندقي، علمًا أنه سجلت 68556 إصابة منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس الماضي.





ويرقد في مستشفيات البلاد نحو 800 شخص في أقسام (كورونا) بحالة وصفت بين المتوسطة والخطيرة، إذ لوحظ الارتفاع المتواصل بالإصابات الخطيرة لتصل إلى 331 إصابة، فيما تم ربط 100 مصاب بأجهزة التنفس الاصطناعي، بينما بلغت حصيلة الوفيات 491 وفاة، بتسجيل 5 وفيات أمس الأربعاء.





ووفقًا لتقرير صدر عن "مركز المعلومات والمعرفة الوطني للمواجهة (كورونا)" الذي يعتمد على معطيات وزارة الصحة فإن التجمعات السكنية الموبوءة ومراكز الخطر هي: بني براك، وإلعاد، وقلنسوة، وموديعين عيليت، وعين ماهل، والطيبة، وبيت شيمش، وبيتار عيليت، وكفر مندا والقدس.





في غضون ذلك، ورغم الارتفاع في الإصابات، نشرت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، إجراء جديدًا يفوض بموجبه الممرضات إصدار إجازة مرضية لمرضى (كورونا).





أما بما يتعلق بتعريفات التعافي تم الإبقاء عليها دون أي تغييرات، بالإضافة إلى ذلك، لم يتغير فترة الحجر الصحي للأشخاص المعرضين للفيروس لتبقى 14 يومًا.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الخميس، تسجيل 1960 إصابة جديدة بفيروس (كورنا) المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما واصلت الإصابات الخطيرة بالارتفاع لتصل إلى 331 إصابة.