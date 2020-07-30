إعلان هام للطلبة الحاصلين على موافقات الالتحاق بدراستهم في الأردن

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة، اليوم الخميس، عن صدور موافقة الجهات الأردنية الشقيقة المختصة لمغادرة طلبة الطب اللذين سجلوا في وزارة التعليم العالي للالتحاق بدراستهم في المملكة، يوم 02/08/2020 عبر معبر الكرامة، وذلك في حال تم استكمال الترتيبات المطلوبة والالتزام بالشروط التالية:



1. البقاء في الحجر الفندقي لمدة 14 يوماً بالإضافة لمدة 7 أيام حجر منزلي.



2. عمل الفحص المخبري المطلوب بعد القدوم مرتين يوم 2 ويوم 14 وعلى حساب الطالب الخاص، وتبلغ تكلفة الفحصين 110 دنانير.



3. يشترط بالطالب المغادر أن يكون قد عمل فحصاً أيضاً قبل مغادرته وبمدة زمنية لا تتجاوز 72 ساعة، ويفضل 48 ساعة إن أمكن.



4. سيتم تحويل الطلبة إلى الفندق حسب الدرجة التي يختارها على أن يتعهد بدفع أجور الفندق وكلفة التحاليل عند وصوله للفندق مباشرة.



5. أجرة الفندق حسب الدرجة 30 أو 40 أو 50 دينار في الليلة الواحدة، يضاف عليها 12% ضريبة + 5% خدمات.



6. يدفع الطالب المسافر 21 دينار أجرة الحافلة التي ستقله من الجسر إلى الفندق.



وأكدت الوزارة، في بيان لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذه الشروط تنطبق على جميع دفعات الطلبة الدارسين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في حال حصولهم على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة في المملكة للالتحاق بدراستهم.



وأشارت إلى أنه لا يتم التنسيق من أجل الحصول على الموافقات اللازمة للحالات الفردية سواء التي ترغب في القدوم إلى أرض الوطن، أو المغادرة للالتحاق بمقاعد الدراسة، ويستمر التنسيق بين الجانبين الاردني والفلسطيني لتسهيل حركة المجموعات التي يتفق عليها الطرفان الشقيقان.



وتقدمت الوزارة، وباسم دولة فلسطين، بالشكر والتقدير للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ملكاً وحكومةً وشعباً على مواقفها الاخوية الصادقة، ودعمها اللامحدود لقضايا شعبنا وحقوقه، وعلى جميع التسهيلات التي تقدمها لرفع معاناة شعبنا وطلبتنا ومواطنينا.