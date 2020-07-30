دولي

وكالة: كوريا الشمالية اختبرت صاروخا مضادا للسفن

وكالة: كوريا الشمالية اختبرت صاروخا مضادا للسفن
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، إن كوريا الشمالية اختبرت في أوائل يوليو صاروخا مضادا للسفن، وذلك في إطار تدريبات دورية منتظمة.

ونقلت (روسيا اليوم) عن الوكالة، عن مصدر في الجيش الكوري الجنوبي، أنه لم يتم الإبلاغ عن هذا الاختبار في وسائل الإعلام، حيث لم يعلن الجانب الكوري الجنوبي، ولا وسائل الإعلام الشمالية عن إطلاق الصاروخ.

وبحسب المصدر، تم إطلاق صاروخ من طراز "بحر-بحر"، من سفينة في بحر اليابان في 6 يوليو وقطع خلال تحليقه أقل من 100 كيلومتر.

ولا يزال مجهولا نوع الصاروخ، فيما ذكرت بعض وسائل الإعلام أنه كان نسخة من الصاروخ السوفيتي "خا-35" المضاد للسفن.

وقال ممثل هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي: "نعتبر ذلك جزءا من التدريبات البحرية الدورية لكوريا الشمالية".

وذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أن التدريبات العسكرية الصيفية الكورية الشمالية، انطلقت في بداية يوليو، وتستمر حتى يومنا هذا، وهي تجري في يوليو وأغسطس.

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