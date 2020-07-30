بينهم أسرى محررون.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس والليلة الماضية، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، طالت عددًا من المواطنين بينهم أسرى محررون.



ففي نابلس، دهمت قوات الاحتلال قرية سالم شرقي نابلس، واعتقلت كلا من الشاب مصعب اشتية والشاب عبيدة جبور.



ودهمت قوات الاحتلال قرية تل غرب نابلس، واعتقلت الشابين والأسيرين المحررين وليد عصيدة ومحمود عصيدة، بعد اقتحام منزليهما، فيما اعتقلت الشاب داود رواجبة من منزله في بلدة روجيب.



وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، ثلاثة شبان من منطقة جبل هندازة شرق بيت لحم.



وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت: محمد حسن عبيد الله نواورة، وعلي موسى نواورة، وصلاح يوسف عبيات، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.



وفي ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال منزلي، جوني نزال في مدينة بيت ساحور غرب بيت لحم، ومحمد عبيات في جبل هندازة، وفتشتهما وخربت في محتوياتهما.



وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية ثلاثة شبان من قرية دير أبو مشعل غرب المدينة.



وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت دير أبو مشعل واعتقلت سمحان زهران، ومحمد عبد الحفيظ زهران، وحسين زهران.



وأفادت بأن مواجهات اندلعت بين شبان القرية وقوات الاحتلال بعد اقتحام أكثر من 25 آلية عسكرية للقرية.



وتواصل قوات الاحتلال حملات الاعتقالات الليلية، يرافقها دهم مدن وقرى وبلدات ومناطق متفرقة، واقتحام منازل وتفتيشها وتخريب في محتوياتها، وإرهاب سكانها.