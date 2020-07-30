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دولي

للقرارات الأمنية الحساسة.. نتنياهو وغانتس يتفقان على إنشاء "مطبخ أمني مصغر"

للقرارات الأمنية الحساسة.. نتنياهو وغانتس يتفقان على إنشاء "مطبخ أمني مصغر"
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش بيني غانتس، على انشاء "مطبخ أمني مصغر" للقرارات الأمنية الحساسة، بحسب ما ورد في قناة "كان" الإسرائيلية. 

وذكرت القناة الإسرائيلية ، صباح اليوم الخميس، أن نتنياهو وغانتس اتفقا على إنشاء "مطبخ أمني مصغر"، وهو جسم جديد لإتخاذ القرارات الأمنية الحساسة، بدلا من اتخاذها في الكابينت. 

وأضافت، أن (كابينت) سينعقد يوم الثلاثاء القادم، للمرة الثانية منذ تشكيل الحكومة الجديدة، وسوف يصادق بهذه الجلسة على إنشاء "المطبخ الامني المصغر". 

وبحسب كان، ‏ فإن الشخصيات التي من المتوقع أن تشارك في هذا المطبخ الأمني المصغر، من حزب (كحول لفان)، هي (غانتس) - أشكنازي - نيسينكورن - وفركاش هاكوهين. 

وأشارت القناة العبرية، الى أن عدد أفراد المطبخ الأمني المصغر سيكون 10 أعضاء فقط، بينما عدد المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية الأمنية، (كابينت)، 21 عضوا.

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