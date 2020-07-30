مقتل مواطن وإصابة أربعة بشجار ببلدة بيت فوريك شرقي نابلس





رام الله - دنيا الوطنقتل مواطن (44 عاماً) من بلدة بيت فوريك شرقي نابلس، وأصيب أربعة آخرون بشجار وقع في البلدة في ساعات متأخرة من الليلة الماضية .وذكر المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن الشرطة تلقت بلاغاً عن الشجار وعن وصول خمسة إصابات متفاوتة لمشافي مدينة نابلس، وصفت إصابة أحدهما بالبليغة وبعد لحظات أعلن الأطباء في مستشفى رفيديا عن وفاته، وبقي أربعة آخرون يتلقون العلاج .وأضاف ارزيقات: إن قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية توجهت للبلدة لحفظ الأمن والنظام العام وألقت القبض على عدد من الأشخاص المشتبه بهم بالاشتراك بالشجار وتوقيفهم لحين استكمال الإجراءات.واكد أن الشرطة والنيابة العامة باشرتا التحقيق في ظروف الوفاة وملابساتها وقررت النيابة العامة التحفظ على الجثمان لحين احالته لمعهد الطب العدلي بجامعة النجاح الوطنية للوقوف على الأسباب المباشرة للوفاة.