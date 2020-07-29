شاهد: تحضيرات المواطنين في قطاع غزة لاستقبال عيد الأضحى

















رام الله - دنيا الوطنرصدت كاميرا "دنيا الوطن"، اليوم الأربعاء، تحضيرات المواطنين في قطاع غزة؛ لاستقبال عيد الأضحى، حيث تبدو حركة المواطنين اعتيادية؛ نظراً لما تعانيه فلسطين من جائحة (كورونا) وعدم انتظام رواتب الموظفين، عدا عن اقتراب عودة الطلاب إلى المدارس.