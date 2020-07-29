شؤون فلسطينية

شاهد: تحضيرات المواطنين في قطاع غزة لاستقبال عيد الأضحى

شاهد: تحضيرات المواطنين في قطاع غزة لاستقبال عيد الأضحى
جانب من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
رصدت كاميرا "دنيا الوطن"، اليوم الأربعاء، تحضيرات المواطنين في قطاع غزة؛ لاستقبال عيد الأضحى، حيث تبدو حركة المواطنين اعتيادية؛ نظراً لما تعانيه فلسطين من جائحة (كورونا) وعدم انتظام رواتب الموظفين، عدا عن اقتراب عودة الطلاب إلى المدارس. 


 



 

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