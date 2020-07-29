الأمم المتحدة: سلطات إنفاذ القانون وراء نصف حالات العنف ضد المهاجرين الأفارقة









وأضاف "هناك مسؤولية تقع على عاتق الدول يتعين أن تضطلع بها".



وذكرت المفوضية أن 1750 شخصا ماتوا في 2018 و2019 أثناء محاولتهم الوصول إلى البحر لكن كوشتيل قال إن الأرقام الحقيقية أكبر من ذلك في الغالب.

وخلال الأشهر القليلة الماضية تم اعتراض مئات المهاجرين في البحر وإعادتهم إلى ليبيا رغم خطر التعرض للعنف هناك.



وقال فنسنت كوشتيل مبعوث المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لمنطقة البحر المتوسط في مؤتمر صحفي في جنيف "في 47 بالمئة أبلغ الضحايا عن تعرضهم للعنف من سلطات إنفاذ القانون بينما كنا في الماضي نعتقد أن الجاني في الأساس من المهربين وتجار البشر".وأضاف "هناك مسؤولية تقع على عاتق الدول يتعين أن تضطلع بها".وذكرت المفوضية أن 1750 شخصا ماتوا في 2018 و2019 أثناء محاولتهم الوصول إلى البحر لكن كوشتيل قال إن الأرقام الحقيقية أكبر من ذلك في الغالب.

رام الله - دنيا الوطنقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم الأربعاء إن نحو نصف أعمال العنف الذي يتعرض له المهاجرون الأفارقة خلال رحلتهم عبر شواطئ البحر المتوسط يرتكبها القائمون على انفاذ القانون.وبحسب تقرير للمفوضية ومركز الهجرة المختلطة في مجلس اللاجئين الدنمركي الذي نقلته (رويترز) فإن آلاف اللاجئين والمهاجرين يتعرضون لإساءة جسيمة تشمل التعذيب والعنف الذي يفضي في بعض الحالات إلى الموت.وقام التقرير على نحو 16 ألف مقابلة مع لاجئين ومهاجرين.