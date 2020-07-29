دولي

طهران تؤكد أن الاتفاق النووي لن يستمر دون رفع حظر التسلح على إيران

طهران تؤكد أن الاتفاق النووي لن يستمر دون رفع حظر التسلح على إيران
الرئيس الإيراني حسن روحاني
رام الله - دنيا الوطن
قال محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن الاتفاق النووي لا يمكنه أن يستمر من دون رفع حظر التسلح على إيران.

وأوضح واعظي في تغريدة على (تويتر) نقلها (روسيا اليوم)، اليوم الأربعاء أن "التحركات الأخيرة للمسؤولين الأمريكيين لفرض إرادتهم على أعضاء مجلس الأمن الدولي ليست انتهاكا لأبسط القوانين الدولية فحسب، بل هي إهانة لاستقلال رأيها وإرادتها السياسية".

وأضاف أن "إلغاء حظر التسلح عن إيران هو أحد الالتزامات الهامة في الاتفاق النووي، ولا يمكن للاتفاق أن يستمر من دون ذلك. الحفاظ على الاتفاق النووي على عاتق 4+1".

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، قال الاثنين ردا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التي زعم فيها أنه يضمن تمديد حظر التسليح على إيران: "الأمريكيون لن يتخلوا عن أية محاولة في هذا المجال، وهم يمارسون الضغوط على جميع الدول سواء في مجلس الأمن على الأعضاء الدائمين وغير الدائمين أو على الدول الإقليمية".

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