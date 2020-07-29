الرئيس الجزائري يقيل وزير العمل

رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفاد بيان للرئاسة الجزائرية، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس عبد المجيد تبون أنهى مهام وزير العمل والضمان الاجتماعي، أحمد شوقي فؤاد عاشق يوسف.



وجاء في البيان: "وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم مرسوما يتضمن إنهاء مهام السيد أحمد شوقي فؤاد عاشق يوسف، بصفته وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي".



وأشارت وكالة الأنباء الجزائرية إلى أن تبون كلف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، بالقيام بمهام وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة.