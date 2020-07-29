إسرائيل: خمس وفيات و1943 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 5 وفيات و1943 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 491 وفاة، وعدد المصابين إلى 67734 إصابة.



ووفقاً للمعطيات الصادرة عن (الصحة الإسرائيلية)، وصفت الحالة الصحية لـ 328 مصابا بالخطيرة، منهم 99 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 34521 حالة، في حين ارتفع عدد المتعافين إلى 32722 بعد تسجيل 565 حالة تعاف جديدة.