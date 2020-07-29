وفاة مواطنة من الخليل متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الصحة، بوفاة مواطنة (41 عامًا) من الخليل، مساء اليوم الأربعاء، متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا)، ما يرفع حصيلة الوفيات، جراء الفيروس إلى 83 وفاة.



وكانت الصحة، أعلنت، صباح اليوم، تسجيل 520 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و74 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.