الخارجية: لا وفيات بـ (كورونا) في صفوف الجاليات الفلسطينية لليوم الثالث على التوالي

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الخارجية: إنه لم يسجل أية وفاة بفيروس (كورونا) في صفوف الجاليات الفلسطينية، حول العالم لليوم الثالث على التوالي.



وأفادت سفارة فلسطين لدى قطر، في بيان وصل "دنيا الوطن" بتسجيل 9 إصابات جديدة في صفوف الجالية؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 717، منها 70 حالة نشطة في الحجر خارج المستشفى، 19 حالات نشطة، تحت العلاج في المستشفى، ولكنها ليست حرجة، 3 حالات حرجة في العناية المركزة بالمستشفى.



كما أفادت السفارة بتسجيل 7 حالات تعافٍ جديدة، ليرتفع عدد المتعافين تماماً إلى 617، فيما سجلت 8 حالات وفاة سابقاً.



كما أفادت سفارة فلسطين لدى أوزبكستان، بإصابة أحد موظفيها بفيروس (كورونا)، وأن وضعه الصحي مستقر، ويخضع حالياً للحجر المنزلي.



وقامت السفارة بأخذ جميع الاحتياطات الطبية والوقائية والفحوصات اللازمة؛ للتأكد من خلو جميع موظفي وأفراد السفارة من الفيروس.



وبلغت الحصيلة الإجمالية حتى اليوم، نحو 199 حالة وفاة، بينما بلغ عدد حالات التعافي 1644 حالة بصفوف الجاليات الفلسطينية في العالم.