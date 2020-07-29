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شاهد: (الداخلية) تنشر فيديو يرصد مهمات نوعيّة لشرطة مكافحة المخدرات بغزة

شاهد: (الداخلية) تنشر فيديو يرصد مهمات نوعيّة لشرطة مكافحة المخدرات بغزة
جانب من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الداخلية بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، فيديو يرصد  مهمات نوعيّة لشرطة مكافحة المخدرات خلال عملها وضبطها لكميات كبيرة من الحشيش والمخدرات والحبوب المخدرة.

حيث ضبطت إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة 180 فرش حشيش في المنطقة الشرقية جنوب القطاع، خلال مهمة مداهمة استمرت ساعات، بناء على معلومات وردت إليهم، وبعد عمليات تحرّ ومتابعة استمرت مدة 15 يوماً، تم ضبط كمية المواد المخدرة تعود للمروج الهارب (ع، م).

وضبطت إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة، بداية الأسبوع، كمية من الحشيش والحبوب المخدرة، في مهمة بمخيم دير البلح وسط قطاع غزة.

وقال مدير فرع المكافحة بالمحافظة الوسطى الرائد محمد شاهين، إنه تم ضبط 36 فرش حشيش و2200 حبة مخدرة من نوع "روتانا" في منطقة "أبو العجين" بدير البلح وسط القطاع، خلال مهمة مداهمة استمرت عدة ساعات.

 


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