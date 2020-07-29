مباشر | تحضيرات المواطنين في غزة لإستقبال عيد الأضحى المبارك

شؤون فلسطينية

دعوى قضائية فلسطينية ضد التلفزيون الإيطالي

دعوى قضائية فلسطينية ضد التلفزيون الإيطالي
رام الله - دنيا الوطن
رفع التجمع الفلسطيني في إيطاليا، دعوى قضائية ضد التلفزيون الإيطالي، على خلفية مسابقة اعتبر فيها القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.

وقال محمد حنون، رئيس التجمع الفلسطيني في إيطاليا: إن التلفزيون الإيطالي، يقدم معلومات خاطئة ومضللة، وينحاز للاحتلال على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكد حنون على أن القدس عاصمة فلسطين، وما عرضه التلفزيون الإيطالي لا أساس له من الصحة، ومحاولة لتزوير الحقائق وتضليل المشاهد.

وعقدت يوم الاثنين الماضي، جلسة محكمة بحضور التجمع الفلسطيني، ومحامي الدفاع عن التلفزيون، وأشار حنون إلى أن القاضي كان متفهماً للاعتراض المقدم من التجمع، وبانتظار قرار المحكمة.

وأضاف حنون: "نريد أن تصل رسالتنا إلى جميع وسائل الإعلام في إيطاليا، أننا نتابعها ونرفض أي تعدٍ على حقوق الشعب الفلسطيني، ونطالب بتقديم المعلومات الصحيحة للمواطن الإيطالي".

يشار إلى أن سؤال المسابقة "ماهي عاصمة إسرائيل"، ومن ضمن الإجابات توجد عدة خيارات منها القدس وتل أبيب، والقائمون على البرنامج، حددوا الإجابة الصحيحة هي القدس.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يُسلّم إخطارات بهدم قرية فراسين غرب جنين

الاحتلال يُسلّم إخطارات بهدم قرية فراسين غرب جنين

التجمع الإعلامي الديمقراطي: يجب احترام الحريات الإعلامية في غزة والضفة

التجمع الإعلامي الديمقراطي: يجب احترام الحريات الإعلامية في غزة والضفة

وفاة مواطنة من الخليل متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا)

وفاة مواطنة من الخليل متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا)

الخارجية: لا وفيات بـ (كورونا) في صفوف الجاليات الفلسطينية لليوم الثالث على التوالي

الخارجية: لا وفيات بـ (كورونا) في صفوف الجاليات الفلسطينية لليوم الثالث على التوالي

شاهد: (الداخلية) تنشر فيديو يرصد مهمات نوعيّة لشرطة مكافحة المخدرات بغزة

شاهد: (الداخلية) تنشر فيديو يرصد مهمات نوعيّة لشرطة مكافحة المخدرات بغزة

دويك: الشعب الفلسطيني أسبق من قياداته في التصدي لمخططات الاحتلال

دويك: الشعب الفلسطيني أسبق من قياداته في التصدي لمخططات الاحتلال

محكمة الاحتلال تؤجل محاكمة الأسير محمود السعدي

محكمة الاحتلال تؤجل محاكمة الأسير محمود السعدي

الاحتلال يستولي على جرارين زراعيين شمال أريحا

الاحتلال يستولي على جرارين زراعيين شمال أريحا

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يُسلّم إخطارات بهدم قرية فراسين غرب جنين

الاحتلال يُسلّم إخطارات بهدم قرية فراسين غرب جنين

التجمع الإعلامي الديمقراطي: يجب احترام الحريات الإعلامية في غزة والضفة

التجمع الإعلامي الديمقراطي: يجب احترام الحريات الإعلامية في غزة والضفة

محكمة الاحتلال تؤجل محاكمة الأسير محمود السعدي

محكمة الاحتلال تؤجل محاكمة الأسير محمود السعدي

الاحتلال يستولي على جرارين زراعيين شمال أريحا

الاحتلال يستولي على جرارين زراعيين شمال أريحا

الاحتلال يفرج عن هنادي الحلواني ويبعدها عن البلدة القديمة

الاحتلال يفرج عن هنادي الحلواني ويبعدها عن البلدة القديمة

وفاة شاب متأثرا بإصابته في شجار بـ(رام الله)

وفاة شاب متأثرا بإصابته في شجار بـ(رام الله)

الاحتلال يخطر بهدم 36 منشأة سكنية وخدماتية في قرية فراسين

الاحتلال يخطر بهدم 36 منشأة سكنية وخدماتية في قرية فراسين

الوزير الصالح: افتتحنا مشاريع نوعية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

الوزير الصالح: افتتحنا مشاريع نوعية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

منوعات

ابنة عبدالله الرويشد تبهر الجمهور بجمالها الخليجي الأصيل

ابنة عبدالله الرويشد تبهر الجمهور بجمالها الخليجي الأصيل

فنان يطلق النار على قدمي حبيبته الشهيرة.. وريهانا تواسيها

فنان يطلق النار على قدمي حبيبته الشهيرة.. وريهانا تواسيها

بسبب كريم عبدالعزيز.. أحمد مكي يتراجع عن تقديم الجزء السادس من &#34;الكبير أوي&#34;

بسبب كريم عبدالعزيز.. أحمد مكي يتراجع عن تقديم الجزء السادس من "الكبير أوي"

رجاء الجداوي في صور نادرة مع زوجها في رحلة حج

رجاء الجداوي في صور نادرة مع زوجها في رحلة حج

لماذا بكى أميتاب باتشان أثناء علاجه من فيروس (كورونا)؟

لماذا بكى أميتاب باتشان أثناء علاجه من فيروس (كورونا)؟

معتصم النهار يجري فحص (كورونا)

معتصم النهار يجري فحص (كورونا)

نقابة المهن الموسيقية المصرية تهدد حسن شاكوش وأحمد سعد بسبب هذه الأغنية

نقابة المهن الموسيقية المصرية تهدد حسن شاكوش وأحمد سعد بسبب هذه الأغنية

قرار جديد بشأن الفنانة المصرية قاتلة زوجها عبير بيبرس

قرار جديد بشأن الفنانة المصرية قاتلة زوجها عبير بيبرس

تسعة مشاهير سوشيال ميديا جدد أمام النيابة العامة بالكويت

تسعة مشاهير سوشيال ميديا جدد أمام النيابة العامة بالكويت

هيفاء وهبي: محمد وزيري يخسر قضية زواجنا

هيفاء وهبي: محمد وزيري يخسر قضية زواجنا

عربي

الرئيس الجزائري يقيل وزير العمل

الرئيس الجزائري يقيل وزير العمل

شاهد: الأسد يبحث مع مبعوث بوتين التطورات بسوريا والتحضير لاجتماع لجنة مناقشة الدستور

شاهد: الأسد يبحث مع مبعوث بوتين التطورات بسوريا والتحضير لاجتماع لجنة مناقشة الدستور

العراق يسجل 2968 إصابة و68 وفاة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

العراق يسجل 2968 إصابة و68 وفاة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

السيسي يصدر قراراً جديداً بشأن ضباط الجيش المصري والدفاع عن الدولة

السيسي يصدر قراراً جديداً بشأن ضباط الجيش المصري والدفاع عن الدولة