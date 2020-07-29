دعوى قضائية فلسطينية ضد التلفزيون الإيطالي

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رام الله - دنيا الوطن

رفع التجمع الفلسطيني في إيطاليا، دعوى قضائية ضد التلفزيون الإيطالي، على خلفية مسابقة اعتبر فيها القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.



وقال محمد حنون، رئيس التجمع الفلسطيني في إيطاليا: إن التلفزيون الإيطالي، يقدم معلومات خاطئة ومضللة، وينحاز للاحتلال على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.



وأكد حنون على أن القدس عاصمة فلسطين، وما عرضه التلفزيون الإيطالي لا أساس له من الصحة، ومحاولة لتزوير الحقائق وتضليل المشاهد.



وعقدت يوم الاثنين الماضي، جلسة محكمة بحضور التجمع الفلسطيني، ومحامي الدفاع عن التلفزيون، وأشار حنون إلى أن القاضي كان متفهماً للاعتراض المقدم من التجمع، وبانتظار قرار المحكمة.



وأضاف حنون: "نريد أن تصل رسالتنا إلى جميع وسائل الإعلام في إيطاليا، أننا نتابعها ونرفض أي تعدٍ على حقوق الشعب الفلسطيني، ونطالب بتقديم المعلومات الصحيحة للمواطن الإيطالي".



يشار إلى أن سؤال المسابقة "ماهي عاصمة إسرائيل"، ومن ضمن الإجابات توجد عدة خيارات منها القدس وتل أبيب، والقائمون على البرنامج، حددوا الإجابة الصحيحة هي القدس.