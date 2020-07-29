مستشار المرشد الإيراني يُصاب بـ(كورونا) للمرة الثانية













رام الله - دنيا الوطنأفادت (روسيا اليوم) نقلاً عن وسائل إعلام إيرانية، بإصابة علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني الأعلى وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام والرئيس السابق للبرلمان، مجددا بفيروس (كورونا).وقالت وسائل إعلام إيرانية إن لاريجاني يخضع للعلاج في أحد مشافي العاصمة طهران، ووصفت حالته بـ"المستقرة".يذكر أن لاريجاني أصيب في أبريل المنصرم بالفيروس وخضع للحجر الصحي.