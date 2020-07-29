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شؤون فلسطينية

محكمة الاحتلال تؤجل محاكمة الأسير محمود السعدي

محكمة الاحتلال تؤجل محاكمة الأسير محمود السعدي
الأسير محمود السعدي
رام الله - دنيا الوطن
أجلت المحكمة العسكرية في سالم، اليوم الأربعاء، محاكمة الأسير المحامي محمود السعدي (41 عاماً) من مخيم جنين لغاية الثالث من شهر آب/ أغسطس المقبل.

وأفادت عائلة الأسير السعدي بأن المحكمة رفضت طلب المحامي الذي قدم استئناف ضد قرار اعتقاله لمدة 6 شهور إدارية، وذلك بضغوط من النيابة العسكرية التي ترفض الإفراج عنه.

واعتقل الأسير السعدي بتاريخ 21/5/2020، وخاض إضراباً عن الطعام والماء لمدة أسبوعين الى أن علق إضرابه بعد انهاء عزله ونقله للأقسام العامة والتعهد بعدم تجديد اعتقاله الإداري.

 ويقبع السعدي في سجن النقب وأب لـ7 أطفال، كما أنه أسير محرر تعرض للمطاردة والاعتقال مرات عدة.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال قرابة 4700 أسير بينهم 541 أسيرا، محكومون بالمؤبد منهم الأسير عبد الله البرغوثي صاحب أعلى حكم ومدته 67 مؤبدا.

أما عدد المعتقلين الإداريين فيتجاوز 400 أسير في حين بلغ عدد الأسرى المرضى قرابة 700 أسير، منهم 300 حالة مرضية مزمنة بحاجة لعلاج مستمر، و10 على الأقل مصابون بالسرطان وبأورام بدرجات متفاوتة.

وحسب مؤسسات الأسرى منذ بداية العام 2020، وحتى 30 يونيو/ حزيران 2020؛ اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 2330 فلسطينياً وفلسطينية، وذلك رغم انتشار فيروس كورونا، وكان من بينهم 304 طفلًا، و70 من النساء، فيما وصل عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة إلى 565.

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