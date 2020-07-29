الاحتلال يفرج عن هنادي الحلواني ويبعدها عن البلدة القديمة

هنادي الحلواني

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رام الله - دنيا الوطن

أفرجت قوات الاحتلال مساء اليوم الأربعاء عن المقدسية هنادي الحلواني، بشرط الإبعاد عن البلدة القديمة في مدينة القدس حتى 17 من الشهر المقبل.



وأوضحت مصادر مقدسية، أن محكمة الاحتلال فرضت أيضا كفالة مالية قيمتها 1000 شيكل مقابل الإفراج عن الحلواني، بالإضافة إلى مخالفة بقيمة 5000 شيكل بحجة عدم تبليغ وزارة الصحة أنها تخضع للحجر الصحي.



ودحضت المرابطة الحلواني ادعاءات الاحتلال، مؤكدة أنها أبلغت الجهات المختصة بخضوعها للحجر الصحي لكنهم لم يُبالوا، واقتادوها لتحقيق طويل بتهمة "التحريض".



وكانت قوات الاحتلال اعتقلت المرابطة الحلواني فجر اليوم من منزلها بحي الجوز في القدس المحتلة، بعد اقتحامه وتحطيم محتوياته ومصادرة ما فيه من أجهزة وحواسيب.



وتأتي ممارسات الاحتلال بحق الحلواني قبل يوم واحد من اقتحامات كبيرة تنوي مجموعات المستوطنين تنفيذها بحق المدينة الأقصى تزامنا مع يوم عرفة ضمن ما يعرف لديهم باسم ذكرى "خراب الهيكل".



ووضع الاحتلال على الحلواني ومن معها من نساء بالقائمة السوداء، حيث تعرضن للعديد من العقوبات والإجراءات والممارسات الاحتلالية.



ويستهدف الاحتلال المقدسيين والمرابطين منهم على وجه الخصوص من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعاد المقدسيين عن المسجد الأقصى وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.