شؤون فلسطينية

عريقات يوجه رسائل رسمية لدول العالم لتوفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني

عريقات يوجه رسائل رسمية لدول العالم لتوفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني
صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، الأمم المتحدة ومنظمة (يونيسكو) ودول العالم بردع الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في فلسطين المحتلة، وتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني وممتلكاته وأماكنه المقدسة المسيحية والإسلامية، وبشكل خاص حماية الحرم الإبراهيمي من الاستهداف العدواني الإسرائيلي باعتباره جزءاً لا يتجزأ من البلدة القديمة في الخليل التي تعد موقعاً تراثياً عالمياً مهدداً بالخطر.

جاء ذلك في رسائل متطابقة وجهها عريقات إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) ومجلس حقوق الإنسان، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، شرح فيها خطورة تصاعد الإنتهاكات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة، والمشاريع الإستيطانية المتواترة بما فيها المشروع الاستيطاني القاضي بالإستيلاء على أراض تقع أمام وفي محيط الحرم الإبراهيمي تهدف إلى إقامة طريق يمكّن المستوطنين من اقتحام الحرم الإبراهيمي وإنشاء مصعد كهربائي إستيطاني فيه، مؤكداً أن ذلك يأتي كخطوة متقدمة لفرض السيادة الإسرائيلية على الحرم ومحيطه، وتدمير التراث الديني والحضاري والإنساني للشعب الفلسطيني.

 وقال: "بينما تدرج (يونيسكو) البلدة القديمة في الخليل بما فيها المسجد الإبراهيمي كموقع تراث عالمي مهدد بالخطر منذ عام 2017، تمنع اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، الجهود الفلسطينية لإتخاذ التدابير اللازمة لترميم الموقع وحمايته، وذلك من أجل إزالته عن قائمة المواقع المهددة بالخطر".

وأوضح أن الانتهاكات الاسرائيلية غير القانونية وأحادية الحانب والتي تستهدف المسجد الإبراهيمي، ذو القيمة الدينية لدى جميع الفلسطينيين والمسلمين في العالمين العربي والإسلامي، تثير المشاعر الدينية ومن ِشأنها أن تؤدي إلى عواقب وخيمة إن لم يُتخذ إجراء فوري لمواجهتها".

وأضاف: "منذ بداية الإحتلال الإسرائيلي في عام 1967، تواصل قوة الإحتلال محاولاتها  لمحو وتدمير الطابع الثقافي   والتراثي والديني الفلسطيني بشكل ممنهج ومستمر، وتقوم بسرقة القطع الأثرية والثقافية، كان آخرها في 20 تموز 2020 عندما قامت سلطة الإحتلال بسرقة جرن معمودية من محافظة بيت لحم، والتي يعود تاريخها الى العصر البيزنطي، وقد امتدت هذه الممارسات إلى حد إلغاء التقاليد والممارسات الفلسطينية المتجذرة منذ زمن طويل".

وأشار عريقات إلى أن مشروع الاستيطان الاستعماري الاسرائيلي غير القانوني يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، والذي كررته قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بشكل متواصل، آخرها قرار مجلس الامن 2334 لعام 2016، وان التراث الثقافي محمي بموجب القانون الدولي، وإتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح (1954) وبروتوكولاتها، وإتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي (1972)، والإتفاقية بشان الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة (1970)، واتفاقية جنيف الرابعة. عدا عن أن تدمير التراث الثقافي والديني يعتبر جريمة حرب في نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.

ولفت عريقات إلى أنه  في الوقت الذي يذكرنا فيه انتشار فايروس (كورونا) بأهمية توحيد الجهود العالمية للحفاظ على الجنس البشري، تواصل اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، محاولتها لمحو الوجود والتراث الثقافي والديني الفلسطيني، وهي بذلك لا تهاجم فلسطين فحسب، بل تهاجم التراث الثقافي الإنساني العالمي التي تعد فلسطين مكوناً أصيلاً منه.

أخبار ذات صلة

صحة غزة: لا إصابات جديدة بـ(كورونا) بعد إجراء 67 عينة

صحة غزة: لا إصابات جديدة بـ(كورونا) بعد إجراء 67 عينة

الاحتلال يفرج عن هنادي الحلواني ويبعدها عن البلدة القديمة

الاحتلال يفرج عن هنادي الحلواني ويبعدها عن البلدة القديمة

عمر الكسواني يدعو لإعمار المسجد الأقصى بالمصلين غداً الخميس

عمر الكسواني يدعو لإعمار المسجد الأقصى بالمصلين غداً الخميس

وفاة شاب متأثرا بإصابته في شجار بـ(رام الله)

وفاة شاب متأثرا بإصابته في شجار بـ(رام الله)

الاحتلال يخطر بهدم 36 منشأة سكنية وخدماتية في قرية فراسين

الاحتلال يخطر بهدم 36 منشأة سكنية وخدماتية في قرية فراسين

الوزير الصالح: افتتحنا مشاريع نوعية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

الوزير الصالح: افتتحنا مشاريع نوعية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

صالح رأفت: انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه تتطلب رص الصفوف وانهاء الانقسام

صالح رأفت: انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه تتطلب رص الصفوف وانهاء الانقسام

دعوات فلسطينية للحشد وشد الرحال للأقصى في يوم عرفة

دعوات فلسطينية للحشد وشد الرحال للأقصى في يوم عرفة

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يفرج عن هنادي الحلواني ويبعدها عن البلدة القديمة

الاحتلال يفرج عن هنادي الحلواني ويبعدها عن البلدة القديمة

الاحتلال يخطر بهدم 36 منشأة سكنية وخدماتية في قرية فراسين

الاحتلال يخطر بهدم 36 منشأة سكنية وخدماتية في قرية فراسين

الوزير الصالح: افتتحنا مشاريع نوعية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

الوزير الصالح: افتتحنا مشاريع نوعية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

صالح رأفت: انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه تتطلب رص الصفوف وانهاء الانقسام

صالح رأفت: انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه تتطلب رص الصفوف وانهاء الانقسام

دعوات فلسطينية للحشد وشد الرحال للأقصى في يوم عرفة

دعوات فلسطينية للحشد وشد الرحال للأقصى في يوم عرفة

قوات الاحتلال تقتحم بلدة كفر عقب ومخيم قلنديا شمال القدس

قوات الاحتلال تقتحم بلدة كفر عقب ومخيم قلنديا شمال القدس

فروانة: 4500 اسير في سجون الاحتلال بينهم 39 اسيرة

فروانة: 4500 اسير في سجون الاحتلال بينهم 39 اسيرة

فلسطين للدراسات: عيد الأضحى في سجون الاحتلال هذا العام بطعم القلق والخوف

فلسطين للدراسات: عيد الأضحى في سجون الاحتلال هذا العام بطعم القلق والخوف

منوعات

ابنة عبدالله الرويشد تبهر الجمهور بجمالها الخليجي الأصيل

ابنة عبدالله الرويشد تبهر الجمهور بجمالها الخليجي الأصيل

فنان يطلق النار على قدمي حبيبته الشهيرة.. وريهانا تواسيها

فنان يطلق النار على قدمي حبيبته الشهيرة.. وريهانا تواسيها

بسبب كريم عبدالعزيز.. أحمد مكي يتراجع عن تقديم الجزء السادس من &#34;الكبير أوي&#34;

بسبب كريم عبدالعزيز.. أحمد مكي يتراجع عن تقديم الجزء السادس من "الكبير أوي"

رجاء الجداوي في صور نادرة مع زوجها في رحلة حج

رجاء الجداوي في صور نادرة مع زوجها في رحلة حج

لماذا بكى أميتاب باتشان أثناء علاجه من فيروس (كورونا)؟

لماذا بكى أميتاب باتشان أثناء علاجه من فيروس (كورونا)؟

معتصم النهار يجري فحص (كورونا)

معتصم النهار يجري فحص (كورونا)

نقابة المهن الموسيقية المصرية تهدد حسن شاكوش وأحمد سعد بسبب هذه الأغنية

نقابة المهن الموسيقية المصرية تهدد حسن شاكوش وأحمد سعد بسبب هذه الأغنية

قرار جديد بشأن الفنانة المصرية قاتلة زوجها عبير بيبرس

قرار جديد بشأن الفنانة المصرية قاتلة زوجها عبير بيبرس

تسعة مشاهير سوشيال ميديا جدد أمام النيابة العامة بالكويت

تسعة مشاهير سوشيال ميديا جدد أمام النيابة العامة بالكويت

هيفاء وهبي: محمد وزيري يخسر قضية زواجنا

هيفاء وهبي: محمد وزيري يخسر قضية زواجنا

عربي

العراق يسجل 2968 إصابة و68 وفاة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

العراق يسجل 2968 إصابة و68 وفاة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

إثيوبيا تدعو دبلوماسييها في كافة الدول للتحرك ضد مصر

إثيوبيا تدعو دبلوماسييها في كافة الدول للتحرك ضد مصر

مصر تعلن غلق كافة نزل الشباب بعد خروج جميع المصابين بفيروس (كورونا)

مصر تعلن غلق كافة نزل الشباب بعد خروج جميع المصابين بفيروس (كورونا)

الرئيس اليمني يكلف معين عبد الملك بتشكيل حكومة يمنية جديدة

الرئيس اليمني يكلف معين عبد الملك بتشكيل حكومة يمنية جديدة