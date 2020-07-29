العراق يسجل 2968 إصابة و68 وفاة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل 2968 إصابة و68 وفاة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية.



وذكرت في بيان صحفي نقلته (روسيا اليوم): "تم فحص 18556 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 965317 نموذجاً".



وأضافت "كما تم تسجيل 2399 حالة شفاء خلال ذات المدة".



وبلغ مجموع الإصابات في العراق 118300 إصابة، والوفيات 4603 حالات".