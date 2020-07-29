شؤون فلسطينية

عمر الكسواني يدعو لإعمار المسجد الأقصى بالمصلين غداً الخميس

عمر الكسواني يدعو لإعمار المسجد الأقصى بالمصلين غداً الخميس
المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
دعا مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني المصلين عامة وأهل القدس على وجه الخصوص لشد الرحال الى المسجد الأقصى يومي غد الخميس وبعد غد الجمعة.

وشدد الكسواني على ضرورة اعمار المسجد الأقصى بالمصلين ليبقى على إسلاميته، مؤكدا أن الاقتحامات المتتالية له من قبل مجموعات المستوطنين لن تغير من الحقيقة شيء وسيبقى الأقصى رمزا إسلامياً خالصاً.

وحث الكسواني كافة المصلين على ضرورة تقيد الجميع بإجراءات السلامة وأخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة من فيروس كورونا، حفاظا على الأرواح ومنعا للأذى.

ودعا العديد من النشطاء المقدسيين والمرابطين إلى ضرورة الرباط في المسجد الأقصى والتواجد في ساحاته يوم الخميس الذي يوافق يوم عرفة تزامنا مع تحضيرات المستوطنين لاقتحامه.

وشددت الدعوات على أن أمام المقدسيين فرصة جديدة لصناعة مجد جديد تماما كما كان الأمر إبان هبة باب الأسباط قبل عامين.

ويقتحم المستوطنون يوميًا المسجد الأقصى، بحراسة قوات الاحتلال رغم الاحتجاجات المتكررة من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس.

ودعت جماعات استيطانية، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إلى تنفيذ اقتحامات واسعة يوم الخميس بحجة ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل".

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