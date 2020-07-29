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دولي

واشنطن تفرض عقوبات على حافظ نجل بشار الأسد وعلى الفرقة الأولى بالجيش السوري

واشنطن تفرض عقوبات على حافظ نجل بشار الأسد وعلى الفرقة الأولى بالجيش السوري
حافظ نجل الرئيس السوري بشار الأسد
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني الأربعاء، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات تتعلق بسوريا على عدد من الأفراد من بينهم حافظ نجل الرئيس السوري بشار الأسد.

وذكر البيان أن العقوبات تستهدف أيضا الفرقة الأولى بالجيش السوري وكيانات أخرى.

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