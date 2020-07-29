عدد الوفيات بـ(كورونا) في الولايات المتحدة يقترب من 150 ألف حالة





وهذا أعلى معدل زيادة في الوفيات منذ أن ارتفعت حالات الوفاة في الولايات المتحدة من مئة ألف حالة إلى 110 آلاف في 11 يوما في أوائل يونيو حزيران.



وعلى مستوى البلاد، ارتفعت الوفيات من مرض (كوفيد-19) الناتج عن الإصابة بالفيروس على مدى ثلاثة أسابيع متتالية في حين تراجعت حالات الإصابة الأسبوعية في الآونة الأخيرة لأول مرة منذ يونيو حزيران.



وأدى ارتفاع حالات الإصابة في أريزونا وكاليفورنيا وفلوريدا وتكساس هذا الشهر إلى الضغط على طاقة المستشفيات.





وأجبر الارتفاع الولايات على التراجع عن إعادة فتح اقتصاداتها التي خضعت لإجراءات عزل عام في شهري مارس آذار وأبريل نيسان لاحتواء تفشي الجائحة.



وشهدت ولاية تكساس الزيادة الأكبر في عدد الوفيات وسجلت أربعة آلاف حالة حتى الآن هذا الشهر تلتها فلوريدا بتسجيل 2690 حالة ثم كاليفورنيا، الأكثر سكانا، بتسجيل 2500 حالة وفاة.





وتشمل بيانات تكساس مئات الوفيات السابقة بعد أن عدلت الولاية أسلوب جمع بيانات وفيات (كوفيد-19).



ويظهر الإحصاء كذلك أنه على الرغم من ارتفاع الوفيات في يوليو تموز في هذه الولايات الثلاث فما زالت نيويورك ونيوجيرزي تسجلان العدد الإجمالي الأكبر للوفيات في البلاد والنسبة الأكبر من عدد السكان.





رام الله - دنيا الوطنأظهر إحصاء (رويترز) أن وفيات فيروس (كورونا) في الولايات المتحدة اقتربت من 150 ألف الأربعاء 07/29، وهو أعلى مستوى في العالم، وزادت عشرة آلاف في 11 يوما.