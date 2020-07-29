الصين تعلق معاهدات تبادل المجرمين والمساعدة القضائية مع عدة دول

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الصين اليوم الأربعاء، قرارها بتعليق معاهدات تبادل المجرمين والمساعدة القضائية بين منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لها وكندا وأستراليا وبريطانيا.



وأدلى وانغ ون بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بهذا الإعلان في مؤتمر صحفي.



وأوضح أن كندا وأستراليا وبريطانيا علقت بشكل أحادي المعاهدات ذات الصلة مع هونغ كونغ والخاصة بتسليم المجرمين الهاربين وتدخلت بشكل فاضح في الشؤون الداخلية الصينية وانتهكت بشدة القانون الدولي والمبادئ التي تحكم العلاقات الدولية، تحت ذريعة تمرير الصين للقانون الخاص بالأمن الوطني لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، مشيرا إلى أن الصين تعارض بشدة هذا التصرف.



وأضاف أنه بمساعدة وتفويض من الحكومة المركزية، قدمت منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة المساعدة لكندا وأستراليا وبريطانيا وفقا للقانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ومن خلال إطار عمل الاتفاقيات.



وأوضح وانغ أن تسييس التعاون القضائي مع المنطقة من قبل كندا وأستراليا وبريطانيا أضر كثيرا بأساس القيام بالتعاون القضائي بين هونغ كونغ والدول الثلاث وحاد عن حماية العدالة وسيادة القانون من خلال التعاون القضائي، بحسب وانغ.



ولذلك، قرر الجانب الصيني تعليق معاهدات تبادل المجرمين الهاربين ومعاهدات المساعدة القانونية المشتركة في القضايا الجنائية مع كندا وأستراليا وبريطانيا، بحسب وانغ.