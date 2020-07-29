وفاة شاب متأثرا بإصابته في شجار بـ(رام الله)

صورة تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

توفي اليوم مواطن يبلغ من العمر(53 عاماً) اثر اصابته بعيار ناري في شجار وقع في بلدة صفا غربي مدينة رام الله.



وأفاد العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة بان يوم الاحد الماضي وقع شجار بين عائلتين في بلدة صفا غربي رام الله واثناء الشجار أصيب المواطن بعيار ناري بالفخذ الأيمن وتم نقله لمجمع فلسطين الطبي لتلقي العلاج وهذا اليوم اعلن الأطباء عن وفاته لإصابته الخطيرة.



واكد ارزيقات بان الشرطة والنيابة باشرتا بالتحقيق في ملابسات وفاته.