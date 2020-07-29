الاحتلال يخطر بهدم 36 منشأة سكنية وخدماتية في قرية فراسين

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، بهدم 36 منشأة سكنية وخدماتيه في بلدة فراسين بين مدينتي جنين وطولكرم، شمال الضفة الغربية.



وأفادت مصادر محلية بأن قوة احتلالية داهمت القرية، وقامت بتسليم المواطنين إخطارات بهدم العديد من المنشآت وخدمات البنية التحتية في القرية.



وتضمنت الإخطارات قرارات بالهدم وإزالة ووقف عمل تشمل إزالة بئرين لجمع المياه، بالإضافة إلى هدم منزلين مأهولين، وإزالة بركسات مواشي ودواجن، وخط مياه وتدمير العديد من الطرق الزراعية.



وفراسين بلدة صغيرة تقع إلى الجنوب الغربي من مدينة جنين شمال الضفة، وبقيت تتبع إداريا لبلدية قفين في محافظة طولكرم حتى تاريخ 30/3/2020، الى أن قررت الحكومة استحداث مجلس قروي لها وبالتالي تكوني قرية مستقلة بذاتها عن باقي المجالس.



وفي وقت سابق حذر رئيس مجلس قروي فراسين محمود ناصر عمارنة من انفراد الاحتلال بالقرية من خلال تنفيذ اخطارات الهدم.



وبين عمارنة، أن نحو 200 نسمة يعيشون في هذه القرية الواقعة بين محافظتي جنين وطولكرم، وبجوارها قرى وبلدات قفين ويعبد والنزلة الشرقية وظهر العبد، وتحيط بها عدة مستوطنات أكبرها مستوطنة "حرميش" وبؤرة استيطانية أخرى.



وأضاف أن معظم مساكن ومنشآت هذه القرية مهددة من قبل الاحتلال الذي سبق وأن هدم بركسات أغنام فيها، وسلم بعض المواطنين إخطارات هدم لمبان متواضعة مبنية بالطوب.



وطالب رئيس مجلس قروي فراسين بتقديم كل أشكال الدعم والإسناد لأهالي قريته في سبيل تعزيز صمودهم، بما يمكنهم من مواجهة استهدافهم الدائم من قبل الاحتلال.