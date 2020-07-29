شؤون فلسطينية

الاحتلال يخطر بهدم 36 منشأة سكنية وخدماتية في قرية فراسين

الاحتلال يخطر بهدم 36 منشأة سكنية وخدماتية في قرية فراسين
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، بهدم 36 منشأة سكنية وخدماتيه في بلدة فراسين بين مدينتي جنين وطولكرم، شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة احتلالية داهمت القرية، وقامت بتسليم المواطنين إخطارات بهدم العديد من المنشآت وخدمات البنية التحتية في القرية.

وتضمنت الإخطارات قرارات بالهدم وإزالة ووقف عمل تشمل إزالة بئرين لجمع المياه، بالإضافة إلى هدم منزلين مأهولين، وإزالة بركسات مواشي ودواجن، وخط مياه وتدمير العديد من الطرق الزراعية.

وفراسين بلدة صغيرة تقع إلى الجنوب الغربي من مدينة جنين شمال الضفة، وبقيت تتبع إداريا لبلدية قفين في محافظة طولكرم حتى تاريخ 30/3/2020، الى أن قررت الحكومة استحداث مجلس قروي لها وبالتالي تكوني قرية مستقلة بذاتها عن باقي المجالس.

وفي وقت سابق حذر رئيس مجلس قروي فراسين محمود ناصر عمارنة من انفراد الاحتلال بالقرية من خلال تنفيذ اخطارات الهدم.

وبين عمارنة، أن نحو 200 نسمة يعيشون في هذه القرية الواقعة بين محافظتي جنين وطولكرم، وبجوارها قرى وبلدات قفين ويعبد والنزلة الشرقية وظهر العبد، وتحيط بها عدة مستوطنات أكبرها مستوطنة "حرميش" وبؤرة استيطانية أخرى.

وأضاف أن معظم مساكن ومنشآت هذه القرية مهددة من قبل الاحتلال الذي سبق وأن هدم بركسات أغنام فيها، وسلم بعض المواطنين إخطارات هدم لمبان متواضعة مبنية بالطوب.

وطالب رئيس مجلس قروي فراسين بتقديم كل أشكال الدعم والإسناد لأهالي قريته في سبيل تعزيز صمودهم، بما يمكنهم من مواجهة استهدافهم الدائم من قبل الاحتلال.

أخبار ذات صلة

صحة غزة: لا إصابات جديدة بـ(كورونا) بعد إجراء 67 عينة

صحة غزة: لا إصابات جديدة بـ(كورونا) بعد إجراء 67 عينة

الاحتلال يفرج عن هنادي الحلواني ويبعدها عن البلدة القديمة

الاحتلال يفرج عن هنادي الحلواني ويبعدها عن البلدة القديمة

عريقات يوجه رسائل رسمية لدول العالم لتوفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني

عريقات يوجه رسائل رسمية لدول العالم لتوفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني

عمر الكسواني يدعو لإعمار المسجد الأقصى بالمصلين غداً الخميس

عمر الكسواني يدعو لإعمار المسجد الأقصى بالمصلين غداً الخميس

وفاة شاب متأثرا بإصابته في شجار بـ(رام الله)

وفاة شاب متأثرا بإصابته في شجار بـ(رام الله)

الوزير الصالح: افتتحنا مشاريع نوعية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

الوزير الصالح: افتتحنا مشاريع نوعية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

صالح رأفت: انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه تتطلب رص الصفوف وانهاء الانقسام

صالح رأفت: انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه تتطلب رص الصفوف وانهاء الانقسام

دعوات فلسطينية للحشد وشد الرحال للأقصى في يوم عرفة

دعوات فلسطينية للحشد وشد الرحال للأقصى في يوم عرفة

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يفرج عن هنادي الحلواني ويبعدها عن البلدة القديمة

الاحتلال يفرج عن هنادي الحلواني ويبعدها عن البلدة القديمة

الاحتلال يخطر بهدم 36 منشأة سكنية وخدماتية في قرية فراسين

الاحتلال يخطر بهدم 36 منشأة سكنية وخدماتية في قرية فراسين

الوزير الصالح: افتتحنا مشاريع نوعية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

الوزير الصالح: افتتحنا مشاريع نوعية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

صالح رأفت: انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه تتطلب رص الصفوف وانهاء الانقسام

صالح رأفت: انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه تتطلب رص الصفوف وانهاء الانقسام

دعوات فلسطينية للحشد وشد الرحال للأقصى في يوم عرفة

دعوات فلسطينية للحشد وشد الرحال للأقصى في يوم عرفة

قوات الاحتلال تقتحم بلدة كفر عقب ومخيم قلنديا شمال القدس

قوات الاحتلال تقتحم بلدة كفر عقب ومخيم قلنديا شمال القدس

فروانة: 4500 اسير في سجون الاحتلال بينهم 39 اسيرة

فروانة: 4500 اسير في سجون الاحتلال بينهم 39 اسيرة

فلسطين للدراسات: عيد الأضحى في سجون الاحتلال هذا العام بطعم القلق والخوف

فلسطين للدراسات: عيد الأضحى في سجون الاحتلال هذا العام بطعم القلق والخوف

منوعات

ابنة عبدالله الرويشد تبهر الجمهور بجمالها الخليجي الأصيل

ابنة عبدالله الرويشد تبهر الجمهور بجمالها الخليجي الأصيل

فنان يطلق النار على قدمي حبيبته الشهيرة.. وريهانا تواسيها

فنان يطلق النار على قدمي حبيبته الشهيرة.. وريهانا تواسيها

بسبب كريم عبدالعزيز.. أحمد مكي يتراجع عن تقديم الجزء السادس من &#34;الكبير أوي&#34;

بسبب كريم عبدالعزيز.. أحمد مكي يتراجع عن تقديم الجزء السادس من "الكبير أوي"

رجاء الجداوي في صور نادرة مع زوجها في رحلة حج

رجاء الجداوي في صور نادرة مع زوجها في رحلة حج

لماذا بكى أميتاب باتشان أثناء علاجه من فيروس (كورونا)؟

لماذا بكى أميتاب باتشان أثناء علاجه من فيروس (كورونا)؟

معتصم النهار يجري فحص (كورونا)

معتصم النهار يجري فحص (كورونا)

نقابة المهن الموسيقية المصرية تهدد حسن شاكوش وأحمد سعد بسبب هذه الأغنية

نقابة المهن الموسيقية المصرية تهدد حسن شاكوش وأحمد سعد بسبب هذه الأغنية

قرار جديد بشأن الفنانة المصرية قاتلة زوجها عبير بيبرس

قرار جديد بشأن الفنانة المصرية قاتلة زوجها عبير بيبرس

تسعة مشاهير سوشيال ميديا جدد أمام النيابة العامة بالكويت

تسعة مشاهير سوشيال ميديا جدد أمام النيابة العامة بالكويت

هيفاء وهبي: محمد وزيري يخسر قضية زواجنا

هيفاء وهبي: محمد وزيري يخسر قضية زواجنا

عربي

العراق يسجل 2968 إصابة و68 وفاة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

العراق يسجل 2968 إصابة و68 وفاة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

إثيوبيا تدعو دبلوماسييها في كافة الدول للتحرك ضد مصر

إثيوبيا تدعو دبلوماسييها في كافة الدول للتحرك ضد مصر

مصر تعلن غلق كافة نزل الشباب بعد خروج جميع المصابين بفيروس (كورونا)

مصر تعلن غلق كافة نزل الشباب بعد خروج جميع المصابين بفيروس (كورونا)

الرئيس اليمني يكلف معين عبد الملك بتشكيل حكومة يمنية جديدة

الرئيس اليمني يكلف معين عبد الملك بتشكيل حكومة يمنية جديدة