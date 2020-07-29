شؤون فلسطينية

الوزير الصالح: افتتحنا مشاريع نوعية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

الوزير الصالح: افتتحنا مشاريع نوعية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين
وزير الحكم المحلي مجدي الصالح
رام الله - دنيا الوطن
افتتح وزير الحكم المحلي مجدي الصالح مشروع توريد وتركيب نظام تزويد كهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 276 كيلو واط لصالح الهيئات المحلية المستفيدة (فرخة، وياسوف، واسكاكا) بمحافظة سلفيت، والذي يهدف إلى تعزيز قدرات المجالس المستفيدة ومساعدتهم في التغلب على مشكلة ضعف التيار الكهربائي والتقليل من النفقات في دفع فواتير الكهرباء المستحقة.

إلى ذلك، سلم الصالح آليات ثقيلة لمجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة والصرف الصحي في سلفيت، حيث شملت (حفار عجل كبير، وحفار عجل صغير، وسيارة قلاب، ومدحلة اسفلت، ومكنسة شوارع)، حيث ستستفيد الهيئات المحلية في كل من ( سرطة، ورافات، ومسحة) من هذه المعدات، وهي بتمويل من البنك الدولي ومجموعة مانحين ضمن برنامج تطوير خدمات الحكم المحلي (LGSIP).

وأكد الصالح أن افتتاح مثل هذه المشاريع تهدف بالأساس إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالرغم من الظروف الاقتصادية والصحية الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني، مشيراً إلى أن الوزارة ستواصل العمل من أجل تنفيذ المزيد من المشاريع التنموية التطويرية خدمة للمواطن الفلسطيني أينما كان تعزيزا لصموده وثباته في أرضه.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية للوزير الصالح لمحافظة سلفيت، اليوم الأربعاء، التقى خلالها محافظ سلفيت عبد الله كميل، حيث اطلعه الاخير على طبيعة الأوضاع الميدانية والاقتصادية والصحية والاجتماعية في المحافظة، والجهود المبذولة من أجل الحد من انتشار فيروس (كورونا) ومتابعة تطبيق قرارات دولة رئيس الوزراء في ظل حالة الطوارئ المعلنة، والجهود المشتركة ما بين المحافظة والأجهزة الأمنية والبلديات والمجالس القروية ولجان الطوارئ للحفاظ على الوضع القائم ومتابعة احتياجات المواطنين وتقديم المساعدات للمحتاجين ومتابعة المحجورين في منازلهم بناء على تعليمات وزارة الصحة.

وتفقد الصالح خلال جولة ميدانية منطقة خلة حسان في بلدة بديا، واطلع على الاضرار التي لحقت بالمنطقة جراء اعتداءات المستوطنين المتكررة، وناقش مع البلدية استكمال مشروع خط المياه، كما وتفقد المنزل الذي هدمته قوات الاحتلال في بلدة قراوة بني حسان، مؤكدا أن مثل هذه الممارسات العنصرية من قبل الاحتلال ومستوطنيه تستهدف صمود المواطنين وثباتهم في أراضيهم.

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