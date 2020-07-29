نتنياهو يرد على التهديدات بقتله وصلبه في تل أبيب
رام الله - دنيا الوطن
رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التهديدات بقتله وعائلته في تل أبيب من متظاهرين يساريين.
وطالب نتنياهو وفق القناة 7 الإسرائيلية، بالتحقيق بما حدث في تل أبيب بالتهديد بصلبه وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة.
وقال نتنياهو: "لا يوجد مكان للعنف لأي سبب ولا يوجد مجال للتحريض والتهديد بالقتل، بشكل صريح أو ضمني ضد وضد عائلتي، بما في ذلك التهديد المُخزي بالصلب في تل أبيب".
رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التهديدات بقتله وعائلته في تل أبيب من متظاهرين يساريين.
وطالب نتنياهو وفق القناة 7 الإسرائيلية، بالتحقيق بما حدث في تل أبيب بالتهديد بصلبه وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة.
وقال نتنياهو: "لا يوجد مكان للعنف لأي سبب ولا يوجد مجال للتحريض والتهديد بالقتل، بشكل صريح أو ضمني ضد وضد عائلتي، بما في ذلك التهديد المُخزي بالصلب في تل أبيب".
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