نتنياهو يرد على التهديدات بقتله وصلبه في تل أبيب

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التهديدات بقتله وعائلته في تل أبيب من متظاهرين يساريين.



وطالب نتنياهو وفق القناة 7 الإسرائيلية، بالتحقيق بما حدث في تل أبيب بالتهديد بصلبه وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة.



وقال نتنياهو: "لا يوجد مكان للعنف لأي سبب ولا يوجد مجال للتحريض والتهديد بالقتل، بشكل صريح أو ضمني ضد وضد عائلتي، بما في ذلك التهديد المُخزي بالصلب في تل أبيب".