عاجل

  • الشرطة: وفاة مواطن بعد اصابته بعيار ناري بشجار وقع قبل أيام بـ(رام الله)

شؤون فلسطينية

دعوات فلسطينية للحشد وشد الرحال للأقصى في يوم عرفة

دعوات فلسطينية للحشد وشد الرحال للأقصى في يوم عرفة
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
 دعا حزب الوفاء والإصلاح في الداخل الفلسطيني المحتل إلى الحشد وشد الرحّال في هذه الأيام إلى المسجد الأقصى المبارك خاصة في ظل تهديد جماعات الهيكل بتنفيذ اقتحامات واسعة في يوم عرفة، غدًا الخميس.

 وقال الحزب في بيان وصل "دنيا الوطن": "بصفتنا أصحاب الحق الوحيدين في المسجد الأقصى المبارك، فعلينا واجب تَفَقُّد المسجد وزيارته على مدار أيّام السنة وخاصة هذه الأيام وفي العيد".

وحذر من نوايا المستوطنين لتدنيس المسجد الأقصى بذكرى ما يسمى (خراب الهيكل)، والتي تعتبر خطوة جديدة لتحقيق الأحلام السوداء ببناء هيكل مزعوم على حساب الأقصى.

 وشدد الحزب على أن تواجد المرابطين بشكل دائم في المسجد الأقصى يمثل درعا واقيا وحماية بشرية أمام كلّ معتدٍ أو مُتربصٍ بمسجدنا المبارك.

 ولفت الحزب الى أن الفلسطينيين هم خط الدفاع الأول عن المسرى السليب، مطالبا بتحقيق الوحدة للذود عن هذا الثابت العظيم من ثوابتنا الدينية والوطنية.

 كما ناشد حزب الوفاء والإصلاح شعوبنا الإسلامية والعربية كلٌّ من موقعه بضرورة خدمة هذه القضية السامية والنبيلة، مذيّلاً مناشدته بالحكمة القائلة: إذا صدق العزم وضح السبيل.

هذا ودعا ناشطون من يافا، الشباب من أصحاب الدراجات النارية، للمشاركة في المسيرة التي ستنطلق في تمام الساعة الخامسة مساء "يوم عرفة" تجاه القدس المحتلة، وتناول طعام الإفطار في باحات المسجد.

ويتوقع القائمون على المسيرة مشاركة واسعة للمئات من سائقي الدراجات النارية من بلدات متعددة بينها يافا واللد والرملة وأم الفحم وباقة الغربية والطيبة وقلنسوة وغيرها.

 يشار إلى أن دعوات مكثفة أطلقتها جهات إسلامية ونشطاء لضرورة الرباط وشد الرحال إلى المسجد الأقصى خلال يوم عرفة وأيام عيد الأضحى المبارك، تصدياً لدعوات مجموعات استيطانية متطرفة لتنفيذ اقتحامات كبيرة ونوعية للمسجد الأقصى المبارك، خلال ما يسمى بذكرى "خراب الهيكل" المزعوم، الذي يصادف "يوم عرفة".

أخبار ذات صلة

صالح رأفت: انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه تتطلب رص الصفوف وانهاء الانقسام

صالح رأفت: انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه تتطلب رص الصفوف وانهاء الانقسام

وزير خارجية إسرائيل: لم يعد احد يتحدث عن &#34;الضم&#34;

وزير خارجية إسرائيل: لم يعد احد يتحدث عن "الضم"

قوات الاحتلال تقتحم بلدة كفر عقب ومخيم قلنديا شمال القدس

قوات الاحتلال تقتحم بلدة كفر عقب ومخيم قلنديا شمال القدس

فروانة: 4500 اسير في سجون الاحتلال بينهم 39 اسيرة

فروانة: 4500 اسير في سجون الاحتلال بينهم 39 اسيرة

فلسطين للدراسات: عيد الأضحى في سجون الاحتلال هذا العام بطعم القلق والخوف

فلسطين للدراسات: عيد الأضحى في سجون الاحتلال هذا العام بطعم القلق والخوف

&#34;التعليم العالي&#34; تعلن عن منح ومقاعد دراسية في مصر والأردن

"التعليم العالي" تعلن عن منح ومقاعد دراسية في مصر والأردن

حماس: خيار المقاومة والمواجهة الشاملة مع الاحتلال هما الكفيلان بوقف العدوان

حماس: خيار المقاومة والمواجهة الشاملة مع الاحتلال هما الكفيلان بوقف العدوان

غنام والفارس تسلمان مقاعد كهربائية لعدد من ذوي الإعاقة من (تيكا) التركية

غنام والفارس تسلمان مقاعد كهربائية لعدد من ذوي الإعاقة من (تيكا) التركية

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

صالح رأفت: انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه تتطلب رص الصفوف وانهاء الانقسام

صالح رأفت: انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه تتطلب رص الصفوف وانهاء الانقسام

قوات الاحتلال تقتحم بلدة كفر عقب ومخيم قلنديا شمال القدس

قوات الاحتلال تقتحم بلدة كفر عقب ومخيم قلنديا شمال القدس

فروانة: 4500 اسير في سجون الاحتلال بينهم 39 اسيرة

فروانة: 4500 اسير في سجون الاحتلال بينهم 39 اسيرة

فلسطين للدراسات: عيد الأضحى في سجون الاحتلال هذا العام بطعم القلق والخوف

فلسطين للدراسات: عيد الأضحى في سجون الاحتلال هذا العام بطعم القلق والخوف

غنام والفارس تسلمان مقاعد كهربائية لعدد من ذوي الإعاقة من (تيكا) التركية

غنام والفارس تسلمان مقاعد كهربائية لعدد من ذوي الإعاقة من (تيكا) التركية

إصابة عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شمال القدس

إصابة عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شمال القدس

سلفيت: قوات الاحتلال تخطر بالاستيلاء على 15 دونماً من أراضي قرية &#34;رافات&#34;

سلفيت: قوات الاحتلال تخطر بالاستيلاء على 15 دونماً من أراضي قرية "رافات"

محافظ سلفيت: تعافي 13 حالة من فيروس (كورونا) في قرية &#34;رافات&#34;

محافظ سلفيت: تعافي 13 حالة من فيروس (كورونا) في قرية "رافات"

منوعات

ابنة عبدالله الرويشد تبهر الجمهور بجمالها الخليجي الأصيل

ابنة عبدالله الرويشد تبهر الجمهور بجمالها الخليجي الأصيل

فنان يطلق النار على قدمي حبيبته الشهيرة.. وريهانا تواسيها

فنان يطلق النار على قدمي حبيبته الشهيرة.. وريهانا تواسيها

بسبب كريم عبدالعزيز.. أحمد مكي يتراجع عن تقديم الجزء السادس من &#34;الكبير أوي&#34;

بسبب كريم عبدالعزيز.. أحمد مكي يتراجع عن تقديم الجزء السادس من "الكبير أوي"

رجاء الجداوي في صور نادرة مع زوجها في رحلة حج

رجاء الجداوي في صور نادرة مع زوجها في رحلة حج

لماذا بكى أميتاب باتشان أثناء علاجه من فيروس (كورونا)؟

لماذا بكى أميتاب باتشان أثناء علاجه من فيروس (كورونا)؟

معتصم النهار يجري فحص (كورونا)

معتصم النهار يجري فحص (كورونا)

نقابة المهن الموسيقية المصرية تهدد حسن شاكوش وأحمد سعد بسبب هذه الأغنية

نقابة المهن الموسيقية المصرية تهدد حسن شاكوش وأحمد سعد بسبب هذه الأغنية

قرار جديد بشأن الفنانة المصرية قاتلة زوجها عبير بيبرس

قرار جديد بشأن الفنانة المصرية قاتلة زوجها عبير بيبرس

تسعة مشاهير سوشيال ميديا جدد أمام النيابة العامة بالكويت

تسعة مشاهير سوشيال ميديا جدد أمام النيابة العامة بالكويت

هيفاء وهبي: محمد وزيري يخسر قضية زواجنا

هيفاء وهبي: محمد وزيري يخسر قضية زواجنا

عربي

إثيوبيا تدعو دبلوماسييها في كافة الدول للتحرك ضد مصر

إثيوبيا تدعو دبلوماسييها في كافة الدول للتحرك ضد مصر

مصر تعلن غلق كافة نزل الشباب بعد خروج جميع المصابين بفيروس (كورونا)

مصر تعلن غلق كافة نزل الشباب بعد خروج جميع المصابين بفيروس (كورونا)

الرئيس اليمني يكلف معين عبد الملك بتشكيل حكومة يمنية جديدة

الرئيس اليمني يكلف معين عبد الملك بتشكيل حكومة يمنية جديدة

قطر تتخطى عتبة الـ110 آلاف إصابة بفيروس (كورونا)

قطر تتخطى عتبة الـ110 آلاف إصابة بفيروس (كورونا)