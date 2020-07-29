وزير خارجية إسرائيل: لم يعد احد يتحدث عن "الضم"

وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، إن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، لم تعودا تتحدثان عن مخططات ضم أراض في الضفة الغربية، لإسرائيل، في الوقت الحالي.



وقال أشكنازي لإذاعة الجيش الإسرائيلي، الأربعاء "لا أحد يتحدث عنه (الضم)، ولا حتى الأمريكيين، في هذا الوقت".



وأشار أشكنازي إلى أنه يتحدث مع نظيره وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أسبوعيا، رفضه القول إن الضم أُزيل من على الأجندة الإسرائيلية كليا.



وقال "لا يمكنني القول بشكل مطلق إنه أزيل من جدول الأعمال، إذا ما أعيد طرحه من جديد بدون أن يمس بالاتفاقيات القائمة، ومن خلال حوار مع جيراننا فإنك ستستمع إلى موقف آخر".



وكان حزب (أزرق أبيض) الذي يترأسه وزير الدفاع بيني غانتس، ويعتبر أشكنازي من أقطابه، قد عارض الضم، إذا ما كان سيمس بالاتفاقيات التي وقعتها إسرائيل وخاصة مع الأردن.



وفي إشارة إلى تاريخ الأول من يوليو/تموز، قال أشكنازي "لم يكن هناك ما هو مقدس في ذلك التاريخ".