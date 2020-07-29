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إثيوبيا تدعو دبلوماسييها في كافة الدول للتحرك ضد مصر

إثيوبيا تدعو دبلوماسييها في كافة الدول للتحرك ضد مصر
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وكالة الأنباء الإثيوبية أن وزير الخارجية، جيدو أندارجاشيو، دعا الدبلوماسيين الإثيوبيين في الخارج إلى تكثيف جهودهم لإيضاح سياسة البلاد المنصفة والمعقولة بشأن سد النهضة .

وقال وزير الخارجية الإثيوبي في تصريحات نقلتها الوكالة إن التنمية المستقبلية للبلاد ستعتمد كثيرا على مواردها المائية، والدبلوماسية النشطة حول الاستخدام العادل لمياه نهر النيل.

وأضاف أن سد النهضة هو المشروع الرائد في إثيوبيا والذي وصل إلى مرحلته من خلال الدبلوماسية والمشاركة العامة النشطة في جميع أنحاء البلاد.

وأشارت الوكالة إلى أن الوزير الإثيوبي شدد على أن "الجهد الدبلوماسي لا يزال منخفضا في تغيير الوضع الراهن في حوض النيل بشكل فعال، والكشف عن هيمنة مصر والدعاية الكاذبة ضد حق إثيوبيا في استخدام المياه".

وأوضح أن الدبلوماسيين الإثيوبيين يجب أن "يكونوا في الصدارة لتعزيز قوة التفاوض الحازمة للبلاد من أجل الحفاظ على مبدأ الاستخدام العادل والمعقول بين الدول المشاطئة لنهر النيل".

ووفقا له، فإن البلاد تعيد تنشيط نهج دبلوماسي جديد من خلال إشراك مختلف أصحاب المصلحة ، بما في ذلك الدول المشاطئة الأخرى لدول حوض النيل.

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