عربي

مصر تعلن غلق كافة نزل الشباب بعد خروج جميع المصابين بفيروس (كورونا)

مصر تعلن غلق كافة نزل الشباب بعد خروج جميع المصابين بفيروس (كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأربعاء، غلق كافة نزل الشباب، بعد خروج كافة الحالات المصابة بفيروس (كورونا) في جميع أنحاء مصر.

وأوضحت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، خلال اجتماع الحكومة، أنه تم البدء في إغلاق نُزل الشباب بدءا من 8 يونيو الماضي، فيما خرجت بالأمس باقي الحالات المتواجدة بجميع نُزل الشباب على مستوى الجمهورية.

وأشارت الوزيرة المصرية إلى أن معدل الإصابة الأسبوعي بـ(كورونا) مستمر في التراجع للأسبوع الخامس على التوالي، حيث سجل في الفترة ما بين 18-24 يوليو عدد 4360 حالة إصابة، مقارنة بـ 5413 حالة خلال الفترة 11-17 يوليو، وفي هذا السياق تطرقت الوزيرة لتقرير منظمة الصحة العالمية الذي تضمن أن مصر هي الأقل في معدل الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في منطقة الشرق الأوسط.

لكن الوزيرة أكدت في الوقت ذاته ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية الآمنة والالتزام بالتوصيات للحفاظ على تسطيح منحنى الإصابات.

كما أشارت زايد إلى إجراءات العمل بالحجر الصحي بعد استئناف حركة الطيران والسياحة بالمحافظات السياحية، موضحة أن محافظات البحر الأحمر، وجنوب سيناء، ومرسى مطروح، استقبلت 170 طائرة، نقلت 27658 راكبا.

وتطرقت وزيرة الصحة إلى الإجراءات الآمنة التي يجب إتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي تتمثل في المحافظة على مسافة التباعد الاجتماعي بين الأفراد بحيث لا تقل عن 1 متر، وارتداء الكمامة المصنعة من القماش، مع اتباع الإرشادات الخاصة بكيفية ارتدائها وإزالتها، والتخلص منها، وحصر التجمعات الاجتماعية العامة والخاصة، وتشجيع عدم المصافحة باليد في اللقاء وتحية الناس، لتخفيف انتقال العدوى، خاصة في الأماكن المغلقة.

كما تتضمن الإجراءات أيضا منع تجمع أعداد كبيرة من الناس في الأماكن العامة المرتبطة بأنشطة العيد مثل الأسواق والمحلات التجارية وغيرها، وحثت الوزيرة الأفراد البالغين من العمر 60 عاما أو اكثر، أو أي شخص يعاني من تاريخ مرضي سابق مثل مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، وأمراض الرئة المزمنة، وأمراض الأوعية الدموية الدماغية، وأمراض الكلى المزمنة، وتثبيط المناعة والسرطان، حثتهم على عدم حضور التجمعات لأنهم الأكثر عرضة للإصابة.

واستعرضت الوزيرة، أمام مجلس الوزراء موضوع تطور اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) المستجد عالميا، وموقف مصر من تأمين توافره في البلاد.

وفي هذا الصدد، أشارت زايد إلى أن مصر هي أول دولة في العالم تنجح في القضاء على فيروس "سي"، فبحلول اليوم العالمي للالتهاب الكبدي في 28 يوليو، تحتفل مصر بخلوها من فيروس "سي".

أخبار ذات صلة

شاهد: الأسد يبحث مع مبعوث بوتين التطورات بسوريا والتحضير لاجتماع لجنة مناقشة الدستور

شاهد: الأسد يبحث مع مبعوث بوتين التطورات بسوريا والتحضير لاجتماع لجنة مناقشة الدستور

العراق يسجل 2968 إصابة و68 وفاة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

العراق يسجل 2968 إصابة و68 وفاة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

السيسي يصدر قراراً جديداً بشأن ضباط الجيش المصري والدفاع عن الدولة

السيسي يصدر قراراً جديداً بشأن ضباط الجيش المصري والدفاع عن الدولة

إثيوبيا تدعو دبلوماسييها في كافة الدول للتحرك ضد مصر

إثيوبيا تدعو دبلوماسييها في كافة الدول للتحرك ضد مصر

الرئيس اليمني يكلف معين عبد الملك بتشكيل حكومة يمنية جديدة

الرئيس اليمني يكلف معين عبد الملك بتشكيل حكومة يمنية جديدة

قطر تتخطى عتبة الـ110 آلاف إصابة بفيروس (كورونا)

قطر تتخطى عتبة الـ110 آلاف إصابة بفيروس (كورونا)

السعودية تسجل أدنى حصيلة إصابات بـ(كورونا) منذ أواخر الربيع

السعودية تسجل أدنى حصيلة إصابات بـ(كورونا) منذ أواخر الربيع

الإفتاء المصرية تُجير صعق الأضحية بالكهرباء أو تخديرها قبل الذبح

الإفتاء المصرية تُجير صعق الأضحية بالكهرباء أو تخديرها قبل الذبح

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

محكمة الاحتلال تؤجل محاكمة الأسير محمود السعدي

محكمة الاحتلال تؤجل محاكمة الأسير محمود السعدي

الاحتلال يستولي على جرارين زراعيين شمال أريحا

الاحتلال يستولي على جرارين زراعيين شمال أريحا

الاحتلال يفرج عن هنادي الحلواني ويبعدها عن البلدة القديمة

الاحتلال يفرج عن هنادي الحلواني ويبعدها عن البلدة القديمة

وفاة شاب متأثرا بإصابته في شجار بـ(رام الله)

وفاة شاب متأثرا بإصابته في شجار بـ(رام الله)

الاحتلال يخطر بهدم 36 منشأة سكنية وخدماتية في قرية فراسين

الاحتلال يخطر بهدم 36 منشأة سكنية وخدماتية في قرية فراسين

الوزير الصالح: افتتحنا مشاريع نوعية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

الوزير الصالح: افتتحنا مشاريع نوعية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

صالح رأفت: انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه تتطلب رص الصفوف وانهاء الانقسام

صالح رأفت: انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه تتطلب رص الصفوف وانهاء الانقسام

دعوات فلسطينية للحشد وشد الرحال للأقصى في يوم عرفة

دعوات فلسطينية للحشد وشد الرحال للأقصى في يوم عرفة

منوعات

ابنة عبدالله الرويشد تبهر الجمهور بجمالها الخليجي الأصيل

ابنة عبدالله الرويشد تبهر الجمهور بجمالها الخليجي الأصيل

فنان يطلق النار على قدمي حبيبته الشهيرة.. وريهانا تواسيها

فنان يطلق النار على قدمي حبيبته الشهيرة.. وريهانا تواسيها

بسبب كريم عبدالعزيز.. أحمد مكي يتراجع عن تقديم الجزء السادس من &#34;الكبير أوي&#34;

بسبب كريم عبدالعزيز.. أحمد مكي يتراجع عن تقديم الجزء السادس من "الكبير أوي"

رجاء الجداوي في صور نادرة مع زوجها في رحلة حج

رجاء الجداوي في صور نادرة مع زوجها في رحلة حج

لماذا بكى أميتاب باتشان أثناء علاجه من فيروس (كورونا)؟

لماذا بكى أميتاب باتشان أثناء علاجه من فيروس (كورونا)؟

معتصم النهار يجري فحص (كورونا)

معتصم النهار يجري فحص (كورونا)

نقابة المهن الموسيقية المصرية تهدد حسن شاكوش وأحمد سعد بسبب هذه الأغنية

نقابة المهن الموسيقية المصرية تهدد حسن شاكوش وأحمد سعد بسبب هذه الأغنية

قرار جديد بشأن الفنانة المصرية قاتلة زوجها عبير بيبرس

قرار جديد بشأن الفنانة المصرية قاتلة زوجها عبير بيبرس

تسعة مشاهير سوشيال ميديا جدد أمام النيابة العامة بالكويت

تسعة مشاهير سوشيال ميديا جدد أمام النيابة العامة بالكويت

هيفاء وهبي: محمد وزيري يخسر قضية زواجنا

هيفاء وهبي: محمد وزيري يخسر قضية زواجنا

عربي

شاهد: الأسد يبحث مع مبعوث بوتين التطورات بسوريا والتحضير لاجتماع لجنة مناقشة الدستور

شاهد: الأسد يبحث مع مبعوث بوتين التطورات بسوريا والتحضير لاجتماع لجنة مناقشة الدستور

العراق يسجل 2968 إصابة و68 وفاة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

العراق يسجل 2968 إصابة و68 وفاة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

السيسي يصدر قراراً جديداً بشأن ضباط الجيش المصري والدفاع عن الدولة

السيسي يصدر قراراً جديداً بشأن ضباط الجيش المصري والدفاع عن الدولة

إثيوبيا تدعو دبلوماسييها في كافة الدول للتحرك ضد مصر

إثيوبيا تدعو دبلوماسييها في كافة الدول للتحرك ضد مصر